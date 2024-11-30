МВД Словакии расследует подготовку терактов на нефтепровод «Дружба»

Tекст: Денис Тельманов

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил о расследовании подозрений в подготовке терактов на критические инфраструктурные объекты страны. По данным братиславского портала Pravda, на востоке Словакии была зарегистрирована деятельность, которая, возможно, связана с угрозами для нефтепровода «Дружба» и транзитного газопровода.



Глава Словацкой информационной службы Павол Гашпар подтвердил, что 26 ноября в стране были задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди задержанных есть граждане Словакии и Украины, которых поместили в камеры предварительного заключения по конкретным основаниям. Гашпар отметил, что спецслужбы располагают информацией о координированной деятельности группы, возможной целью которой является критическая инфраструктура республики.

Как передает портал Tvnoviny, 26 ноября в городе Михаловце сотрудники полиции задержали гражданина Украины. В его автомобиле, а также в арендованном им дачном доме, были найдены различные предметы, которые могут иметь отношение к подготовке атак.

Телеканал Markiza сообщил, что у задержанных были обнаружены средства маскировки, дроны и карты объектов критической инфраструктуры. Расследование продолжается с участием международных партнеров, общественность будет проинформирована по завершении следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Косова произошел взрыв, который повредил водоканал, обслуживающий угольные электростанции, что может привести к отключению электричества, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что, по его мнению, недопустимо в 2024 году.

