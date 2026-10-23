За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.20 комментариев
Военные рассказали об уничтожении почти двух батальонов ВСУ в Первомайском
: ВСУ потеряли почти два батальона в боях за Первомайское в ДНР
Украинские войска задействовали в боях за населенный пункт Первомайское в ДНР два батальона военных, большая часть которых была уничтожена, сообщил начальник штаба 9-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Акциос.
«Противник задействовал в Первомайском такие подразделения, как 3-й батальон 425-го штурмового полка ВСУ «Скала», а также один из батальонов 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины. Большая часть сил противника, находящихся в Первомайском, была уничтожена», – заявил он в беседе с РИА «Новости».
Аксиос добавил, что незначительная часть украинских военнослужащих бежала с занимаемых позиций.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Первомайское подразделениями российской группировки войск «Центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военные отступали перед штурмовыми отрядами российской группировки войск «Центр», которые освобождали Первомайское. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взятие Алексеево-Дружковки создает условия для скорейшего освобождения Донбасса. Тогда начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки.