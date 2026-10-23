За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.21 комментарий
Доброволец-пацифист спас более 100 человек в зоне СВО
Герой России Находкин рассказал о спасшем 100 бойцов СВО добровольце-пацифисте
Волонтер по идейным причинам отказался брать в руки оружие, но спас более 100 человек в ходе эвакуации раненых в зоне специальной военной операции, рассказал Герой России Александр Находкин.
«Есть такое понятие – отказники. Был случай, один парень отказался. Говорит: «Я пришел сюда добровольцем, хотел помочь стране, Родине. Но когда я взял оружие, поучаствовал в штурмовых операциях, понял, что это не мое. Я не могу держать оружие, я не готов стрелять в людей», – рассказал Находкин ТАСС.
По его словам, после этого боец вошел в состав эвакуационной группы и спас более 100 человек. Военнослужащий неоднократно получал ранения, но всегда возвращался со словами о том, что спасение людей является его долгом и обязанностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Якутии Айсен Николаев сообщил о вручении звания Героя России участнику спецоперации Александру Находкину. Летом замкомандира 5-го комендантского полка с позывным «Охотник» рассказал о вывозе двоих детей и бабушки из опасной зоны. В марте Герой России Дмитрий Коноплев заявил о спасении около 200 мирных жителей из Красноармейска.