Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Боец «Охотник» рассказал о спасении детей из Родинского под бронежилетами
Двоих детей трех и пяти лет вместе с бабушкой российские военнослужащие вывозили из опасной зоны на протяжении трех суток, укрывая в автомобиле тяжелой защитной экипировкой, рассказал замкомандира 5-го комендантского полка с позывным «Охотник».
Операция по спасению мирных жителей проходила при поддержке всех родов войск на Добропольском направлении. Родители спасенных малышей ранее погибли от рук украинских боевиков из-за подозрений в симпатиях к России, передает Минобороны.
«Было привлечено максимальное количество личного состава, военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования. Данных детей – три года и пять лет – вместе с родной бабушкой я посадил к себе в машину. Мы укрыли их максимальным количеством бронежилетов», – приводит ТАСС слова «Охотника.
Военнослужащий добавил, что для обеспечения безопасности на маршруте активировали все доступные средства радиоэлектронной борьбы. Процедура вывода семьи в тыловые районы заняла трое суток, сейчас спасенные находятся в пункте временного размещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с помощью дрона спасли семью из Волчанска. ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра.