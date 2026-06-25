Tекст: Катерина Туманова

Операция по спасению мирных жителей проходила при поддержке всех родов войск на Добропольском направлении. Родители спасенных малышей ранее погибли от рук украинских боевиков из-за подозрений в симпатиях к России, передает Минобороны.

«Было привлечено максимальное количество личного состава, военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования. Данных детей – три года и пять лет – вместе с родной бабушкой я посадил к себе в машину. Мы укрыли их максимальным количеством бронежилетов», – приводит ТАСС слова «Охотника.

Военнослужащий добавил, что для обеспечения безопасности на маршруте активировали все доступные средства радиоэлектронной борьбы. Процедура вывода семьи в тыловые районы заняла трое суток, сейчас спасенные находятся в пункте временного размещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с помощью дрона спасли семью из Волчанска. ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра.



