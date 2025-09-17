Мишустин призвал расширять сеть авиаперелетов по России

Tекст: Вера Басилая

Авиаперевозки по России должны не только сохраняться в прежних объемах, но и расширяться за счет новых маршрутов, в том числе на Дальнем Востоке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, передает ТАСС.

«Очень важно сохранять объемы перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке», – подчеркнул премьер.

По словам главы Росавиации, сейчас в стране идет сертификация десяти типов воздушных судов, включая семь самолетов и три вертолета, а также шести типов авиационных двигателей. Ядров отметил, что достижение независимости в авиационной отрасли во многом зависит от собственной техники, и Росавиация играет ключевую роль в ее сертификации.

Кроме того, Россия освоила техническое обслуживание 30 типов иностранных воздушных судов. Ядров сообщил, что компетенции по обслуживанию зарубежных самолетов значительно расширились, что позволяет обеспечить их эксплуатацию внутри страны.

Летом 2024 года российские авиакомпании перевезли свыше 33 млн пассажиров. Из них 25,5 млн воспользовались внутренними рейсами, а 7,6 млн летали по международным направлениям. Эти показатели свидетельствуют о продолжающемся высоком спросе на авиаперевозки в России.

Ранее Мишустин заявил, что первые воздушные суда с полностью отечественными системами и двигателями будут переданы российским авиакомпаниям в следующем году.

В среду в Краснодаре приземлился первый за три года регулярный рейс из Москвы.