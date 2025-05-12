Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.

По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.