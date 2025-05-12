Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.8 комментариев
Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра
В Часовом Яре российские бойцы проводят срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.
Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.
Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.
По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.