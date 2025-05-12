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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке
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    В Афганистане ввели запрет шахмат
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    В администрации Эрдогана не в курсе о планах Зеленского посетить Турцию
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    Ветеран ВОВ Жучков рассказал, как ему удалось рассмешить Путина
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    12 мая 2025, 06:40 • Новости дня

    Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре российские бойцы проводят срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    «В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.

    По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (21)
    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (10)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

    Коментарии (42)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Коментарии (49)
    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 09:56 • Новости дня
    Водолацкий заявил о переброске Киевом необученных солдат под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки удержать Красноармейск привели к тому, что Киев направляет на это направление бойцов, не прошедших полноценное обучение, а некоторые из них свернули подготовку на Западе в полтора раза быстрее, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.

    По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.

    Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».

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    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (15)
    9 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    За период объявленного режима тишины украинские войска более пяти тысяч раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

    Украинские вооруженные силы за время установленного перемирия совершили 5026 нарушений режима прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что по всей линии боевого соприкосновения украинские формирования провели 1455 обстрелов из артиллерии, танков и минометов, а также 23 обстрела с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

    В акватории Черного моря российская морская авиация уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ. В официальном сообщении Минобороны России говорится: «Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера».

    Также вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через российскую государственную границу в Курской и Белгородской областях. В Минобороны добавили, что помимо этого украинские войска совершили 15 атак и одну разведку боем в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

    До начала действия перемирия, с 3 по 8 мая, российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, пунктам управления безэкипажных катеров, складам вооружения и временным базам украинских формирований и иностранных наемников, сообщило ведомство.

    При этом российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, руководствуясь гуманитарными соображениями в дни празднования 80-летия Победы. Несмотря на нарушения со стороны Киева, в Минобороны заявили, что российские войска «зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

    Коментарии (3)
    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

    Коментарии (0)
    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

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    10 мая 2025, 02:24 • Новости дня
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    @ IMAGO/Denzel Jesco/BPA/dts Nach/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выступили с требованием к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

    «Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Подчеркивается, что этот шаг необходим для создания возможностей начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире». Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши также пригрозили «наращивать давление» на Россию до тех пор, пока та не примет предложенную инициативу о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Москва считает, что для реализации прекращения огня требуется обсуждение множества нюансов.

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    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

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    10 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Зеленский опубликовал совместное заявление с союзниками о прекращении огня

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток, подчеркнув необходимость эффективного международного мониторинга.

    Совместное заявление глав Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве было опубликовано Владимиром Зеленским в Telegram-канале.

    В нем указано, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня на Украине сроком не менее 30 суток. Перемирие должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше и сопровождаться эффективным мониторингом в координации с США.

    Лидеры подчеркнули, что призыв к такому прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживают Европа и США. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня. Новые меры будут нацелены на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

    Страны договорились о принятии 17-го пакета санкций Евросоюза и их координации с аналогичными мерами, введенными Британией, Норвегией и Соединенными Штатами. Также участники встречи заявили о намерении продолжить работу по использованию замороженных российских активов, обсудив этот вопрос на предстоящем саммите G7.

    МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.

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