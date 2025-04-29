Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

«Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

«В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

«Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.