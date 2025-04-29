На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре
Российские войска заняли три новых позиции в Часовом Яре ДНР
Российская армия захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие России перешли к активной фазе боев за Часов Яр Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Марочко добавил, что в результате рывка российская армия закрепилась на трех новых позициях в северо-западной и юго-западной части города.
По словам Марочко, российские подразделения начали активно выдавливать подразделения ВСУ в западном направлении города. Он отметил: «В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта».
Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажных домов в этом городе, а также сковали силы украинской армии, затруднив их маневры в районе Часового Яра.