ВС России заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре

Российские войска заняли свыше десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на юг

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, он подчеркнул, что в результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях российские военные взяли под контроль важные участки местности, передает РИА «Новости».

Помимо этого, в районе населенного пункта Калиновка удалось улучшить тактическое положение российских войск. Были произведены инженерная разведка и расчистка трех минных заграждений. В самом Часовом Яре российские войска зачистили и взяли под контроль более десяти многоэтажных зданий, а также выровняли передовые рубежи.

Марочко добавил, что наиболее значительные успехи российских сил наблюдаются на южных окраинах Часового Яра. Здесь войска заняли оставленные украинскими силами позиции и продвинулись на более чем два километра в направлении населенного пункта Ступочки.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра.

Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.