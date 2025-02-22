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Российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре
Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра
Российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, российские войска продолжают сдерживать основные силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, передает ТАСС.
В настоящее время российские подразделения не только удерживают контроль над значительной частью города, но и проводят зачистку недавно занятых территорий.
Марочко заявил, что в городе находится довольно-таки серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Также потихоньку идет зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под российский контроль.
Эксперт отметил, что действия российских военных в Часовом Яре являются значимым этапом для дальнейшего продвижения. Он отметил влияние «перемалывания резервов, сил и средств противника» на динамику боевых действий в регионе. По состоянию на 15 февраля, по его словам, под контролем ВСУ оставалось всего 20% города, что подчеркивает стратегическую важность текущих операций.
Командир штурмового взвода ранее сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.
Стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.