Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, российские войска продолжают сдерживать основные силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, передает ТАСС.

В настоящее время российские подразделения не только удерживают контроль над значительной частью города, но и проводят зачистку недавно занятых территорий.

Марочко заявил, что в городе находится довольно-таки серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Также потихоньку идет зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под российский контроль.

Эксперт отметил, что действия российских военных в Часовом Яре являются значимым этапом для дальнейшего продвижения. Он отметил влияние «перемалывания резервов, сил и средств противника» на динамику боевых действий в регионе. По состоянию на 15 февраля, по его словам, под контролем ВСУ оставалось всего 20% города, что подчеркивает стратегическую важность текущих операций.

Командир штурмового взвода ранее сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.

Стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.

