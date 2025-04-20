  • Новость часаБывший депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о мошенничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Преступники держат в страхе французских тюремщиков
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине
    Путин поздравил россиян с Пасхой
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 13:39 • Новости дня

    ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра из РСЗО и минометов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Часова Яра начались интенсивные обстрелы, для которых использовали реактивные системы залпового огня и минометы.

    Украинские военные открыли плотный огонь по окрестностям Часова Яра, используя реактивные системы залпового огня и минометы, передает ТАСС. В российских силовых структурах уточнили: «По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные». По их словам, нарушения пасхального перемирия были также зафиксированы при помощи разведывательных беспилотников, которые патрулировали ситуацию в районе. В распоряжении агентства оказалось видео с подтверждением факта обстрелов украинских военных в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте, а подразделения ВС России сковали силы противника в районе Часова Яра.

    19 апреля 2025, 17:41 • Новости дня
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о попытке украинских военных прорваться в Белгородскую область. По его словам, после неудачи в курском приграничье противник попытался осуществить прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые граничат с Курской областью, передает РИА «Новости».

    Герасимов отметил, что в Курской области продолжается зачистка от подразделений ВСУ в районах Горналя и Олешни силами морской пехоты. В частности, завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому противника в Горнале и в прилегающих рощах на участке площадью 4,5 кв. километра. Генерал отметил, что противник сосредоточил там основные усилия.

    Работа по окончательному освобождению лесных участков и Горнали в Курской области продолжается, подчеркнул Герасимов во время доклада президенту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, полностью заблокировали остатки украинских сил в Горнале.

    Как отметили эксперты, освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО.


    Коментарии (11)
    20 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    @ Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Украинские войска утром нанесли удар по Донецку, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, попадание произошло на Элеваторной улице в Буденновском районе города. Местные специалисты уточняют тип используемого вооружения и другие детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться договоренностей, однако ВСУ вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

    Коментарии (11)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, после которых в одном из районов наблюдается сильное задымление, сообщили очевидцы.

    По данным корреспондента РИА «Новости», серия взрывов произошла в Донецке после девяти часов утра. По меньшей мере три взрыва были отчетливо слышны в разных частях города.

    Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается над одним из районов Донецка. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для выяснения обстоятельств и ликвидации последствий взрывов.

    О пострадавших и разрушениях на данный момент информации нет. Взрывы произошли на фоне действующего пасхального перемирия.

    Ранее утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Также ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной.

    Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, что составляет 30 часов.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия на этот период и призвал быть крайне внимательными и готовыми к немедленному ответу, отмечая, что украинская сторона более 100 раз нарушала договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также освободив хутор Олешня на Сумском направлении.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», утром 19 апреля украинские штурмовые группы дважды пытались проникнуть на российскую территорию в районе Поповки, однако первая группа подорвалась на минных заграждениях, а вторая была уничтожена ударами с беспилотников. Организованное сопротивление противника в районе было сломлено, вражеская артиллерия и беспилотники подавлены огнем российских артиллеристов и операторов БПЛА.

    На направлении Демидовки выявлены и ликвидированы две малые группы ВСУ, переброшенные для разминирования, вместе с мобильной техникой. В Сумской области российские войска продолжили уничтожать вражеские орудия, пусковые установки БПЛА и строительную технику, не допуская продвижения украинских подразделений.

    Утром подразделения ВДВ выбили ВСУ из хутора Олешня, пресекли контратаку двух штурмовых групп противника и отбили несколько безуспешных попыток вернуть утраченные позиции. За сутки на Сумском направлении уничтожено шесть единиц бронетехники и 1700 метров продвижения вглубь территории, обезврежено 3797 взрывоопасных предметов. На Липцовском и Волчанском направлениях ликвидированы склады боеприпасов, четыре боевые группы, склад обеспечения и техника противника.

    Суточные потери ВСУ по данным канала составили более 230 человек, из которых свыше 180 – на Сумском, более 30 – на Краснояружском направлениях. В числе уничтоженной техники – БТР «М-113» и «Кугуар» (США), ББМ «Козак», «Варта», РСЗО «Вампир» (Чехия), гаубицы «М-777», «М-119» (США), «Д-30», «Гиацинт», «Мста-Б», восемь ударных и 22 разведывательных беспилотника, САУ 2С1 «Гвоздика», автомобильная техника и станция спутниковой связи. Оставшимся на территории Белгородской области украинским военным предложено сдаться в плен после объявления перемирия.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 02:00 • Новости дня
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков указал, что Киеву пришлось официально признать пасхальное перемирие после политического маневра Москвы, подчеркнув, что отказ был бы невыгоден на фоне заявления Путина.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил: «На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области».

    Пушков отметил, что западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский, возможно, отклонил предложение о перемирии. Он добавил, что ситуация изменилась после того, как в Киеве, по его мнению, осознали: отказ от перемирия на фоне заявления Путина выглядел бы проигрышно. Это, по словам сенатора, отразилось бы не только внутри страны, но и в глазах президента США Дональда Трампа, который ждет сигналов к урегулированию, а также международного сообщества.

    Пушков также предположил, что на решение Киева могли повлиять лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер, которые склоняли Владимира Зеленского к согласию на перемирие.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (4)
    20 апреля 2025, 03:00 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В столичном аэропорту приземлился транспортный самолет, доставивший домой 246 российских военных после их освобождения из украинского плена.

    Самолет Ил-76МД с группой из 246 российских военнослужащих, освобожденных из плена на Украине, совершил посадку в Москве. Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры прибытия военнослужащих на российскую территорию.

    Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Так, в Белгородской области 18 апреля в 5.20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В тот же день в 21.10 из-за намеренного обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского района на ул. Кооперативная был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

    В Брянской области 18 апреля в 9.47 в ходе обстрела ВСУ произошел обрыв проводов в пролете опор, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть жителей Климовского района.

    18 апреля в 9.04 после атаки украинского дрона в районе Зерново из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Суземского района остались без электричества.

    Уже в 9.05 была зафиксирована повторная атака высоковольтной линии украинским беспилотником, сообщили в Минобороны.

    В 13.31 того же дня зафиксирована атака украинского дрона по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», однако детонации боезаряда не произошло.

    18 апреля в 15.36 из-за атаки украинского БПЛА по причине обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Часть жителей Севского района осталась без электричества.

    В 22.02 в результате атаки украинского БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Некислицы оставались без электричества.

    В Донецкой народной республике 18 апреля в 14.08 из-за обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

    А в Херсонской области ВСУ в 9.29 подвергли артобстрелу электроподстанцию 330 кВ «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС, сообщили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики. А днем ранее ВСУ десять раз за сутки атаковали энергетические объекты в семи российских регионах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2025, 23:05 • Новости дня
    Сальдо сообщил об атаке ВСУ дронами на Херсонскую область в пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    В пасхальное перемирие несколько населенных пунктов Херсонской области, включая Алешки и Каховку, подверглись атакам беспилотников и минометному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как сообщает Сальдо в своем Telegram-канале, зафиксированы удары ВСУ по мирным городам региона, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. По словам Сальдо, атаки начались с 18.00 субботы.

    «Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», – написал Сальдо.

    Он уточнил, что в Алешках были применены FPV-дроны и миномет, в Голой Пристани удары наносились дронами-камикадзе, а по Каховке зафиксировано не менее шести сбросов с беспилотников. Сальдо добавил, что на некоторых участках фронта сохраняется тишина и обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «услышал призыв к миру».

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (2)
    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

    Коментарии (5)
    19 апреля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин потребовал отдельный доклад Герасимова после зачистки Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин распорядился, чтобы начальник Генштаба Валерий Герасимов по итогам завершения зачистки Курской области от ВСУ представил отдельный доклад о ситуации в приграничных регионах.

    Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову подготовить отдельный доклад после завершения зачистки Курской области и других приграничных районов от ВСУ, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на встрече с Герасимовым, где также обсуждалась ситуация с освобождением ранее захваченных территорий.

    Путин отметил важность окончания боевой работы по обеспечению безопасности в приграничных регионах. Президент подчеркнул: «По приграничью – по Курской, Белгородской областям – после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных, украинские военные прекратили использовать бронетехнику в этом регионе, а подразделения ВСУ в районе Гуева не могут отступить из лесного массива из-за установленных ими же мин.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Москалькова призвала Зеленского поддержать перемирие ради народа Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала президента Украины Владимира Зеленского поддержать предложение о пасхальном перемирии, подчеркнув, что это необходимо для безопасности украинских семей и возвращения их близких.

    Москалькова назвала предложенное Владимиром Путиным пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом, сообщает РИА «Новости». Москалькова отметила, что российская сторона удивлена отсутствием поддержки этой инициативы со стороны Киева.

    «Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», – заявила Москалькова.

    По ее словам, восстановление мира необходимо ради украинских семей и тех, кто ждет возвращения близких людей. Она подчеркнула: «И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский) просто обязан поддержать эту инициативу».

    Москалькова выразила надежду, что здравый смысл возобладает и президент Украины поддержит перемирие.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2025, 17:16 • Новости дня
    Стало известно о большом числе погибших военных ВСУ на окраинах Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Гуево Курской области после штурма российскими военными выявлено большое количество тел бойцов ВСУ, оставленных на опорных позициях на юго-западе поселка.

    Как сообщает РИА «Новости», на окраинах освобожденного населенного пункта Гуево в Курской области осталось большое количество трупов военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки «Север» с позывным «Лавина». В распоряжении агентства оказалось видео с разбитыми позициями украинских военных.

    По словам «Лавины», в ходе штурма Гуево противник пытался покинуть свои укрепления, особенно в юго-западной части населенного пункта, в районе спиртзавода. Там находился основной опорный пункт ВСУ, за который украинские военные держались особенно упорно. «Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта», – сообщил «Лавина».

    Он отметил, что выбивать украинские силы из этого укрепления российским военным пришлось около двух суток. В результате, по его словам, противник понес значительные потери и был вынужден отступить, однако многие не успели покинуть позиции и были уничтожены огневым воздействием, в том числе с помощью артиллерии и FPV-дронов.

    По данным операторов беспилотников, только на этом участке было насчитано примерно 20 оставленных тел украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили село Гуево в Курской области, украинские военные обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в этом населенном пункте, а за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 17:18 • Новости дня
    Герасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО
    Герасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи: прекращение огня запланировано с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Генерал армии Валерий Герасимов, командующий Объединенной группировкой российских войск, в соответствии с решением верховного главнокомандующего распорядился прекратить огонь и боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Решение приурочено к православному празднику Пасхи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Официальные указания даны всем командующим группировок, действующих в зоне СВО.

    Режим прекращения огня объявлен в гуманитарных целях. При этом российская сторона подчеркнула, что будет соблюдать перемирие только в случае аналогичных действий со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России.

    Отметим, что в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 01:47 • Новости дня
    Кнайсль выразила надежду на мирное празднование Пасхи сторонами конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила желание, чтобы семьи обеих сторон конфликта на Украине встретили Пасху в атмосфере мира, несмотря на утрату традиции пасхальных перемирий.

    Кнайсль поделилась надеждой, что семьи на обеих сторонах конфликта на Украине смогут отпраздновать Пасху в мире, сообщает РИА «Новости».

    «Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это мое пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие», – сказала Кнайсль.

    Кнайсль подчеркнула, что традиция пасхальных перемирий, активно соблюдавшаяся в прошлых столетиях, в современном мире утрачена. Она напомнила, что во время Первой мировой войны и в предыдущие эпохи конфликтующие стороны часто устанавливали перемирия на религиозные праздники. В настоящее время, по ее словам, подобная практика практически исчезла, но нынешнее временное затишье может дать надежду многим семьям провести праздник в мире.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России до пасхального перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
    Китай в марте резко увеличил экспорт автомобилей в Россию
    «Союз МС-26» с экипажем приземлился в Казахстане
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    МВД сообщило о новой схеме мошенничества

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска

    Влиятельность Илона Маска возросла настолько, что он вершит судьбы целых министерств и посольств США. Но президент Дональд Трамп начал сопротивляться такому положению вещей после того, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............