Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра из РСЗО и минометов
Утром в районе Часова Яра начались интенсивные обстрелы, для которых использовали реактивные системы залпового огня и минометы.
Украинские военные открыли плотный огонь по окрестностям Часова Яра, используя реактивные системы залпового огня и минометы, передает ТАСС. В российских силовых структурах уточнили: «По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные». По их словам, нарушения пасхального перемирия были также зафиксированы при помощи разведывательных беспилотников, которые патрулировали ситуацию в районе. В распоряжении агентства оказалось видео с подтверждением факта обстрелов украинских военных в указанном районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте, а подразделения ВС России сковали силы противника в районе Часова Яра.