ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра из РСЗО и минометов

«Северяне» уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», утром 19 апреля украинские штурмовые группы дважды пытались проникнуть на российскую территорию в районе Поповки, однако первая группа подорвалась на минных заграждениях, а вторая была уничтожена ударами с беспилотников. Организованное сопротивление противника в районе было сломлено, вражеская артиллерия и беспилотники подавлены огнем российских артиллеристов и операторов БПЛА.

На направлении Демидовки выявлены и ликвидированы две малые группы ВСУ, переброшенные для разминирования, вместе с мобильной техникой. В Сумской области российские войска продолжили уничтожать вражеские орудия, пусковые установки БПЛА и строительную технику, не допуская продвижения украинских подразделений.

Утром подразделения ВДВ выбили ВСУ из хутора Олешня, пресекли контратаку двух штурмовых групп противника и отбили несколько безуспешных попыток вернуть утраченные позиции. За сутки на Сумском направлении уничтожено шесть единиц бронетехники и 1700 метров продвижения вглубь территории, обезврежено 3797 взрывоопасных предметов. На Липцовском и Волчанском направлениях ликвидированы склады боеприпасов, четыре боевые группы, склад обеспечения и техника противника.

Суточные потери ВСУ по данным канала составили более 230 человек, из которых свыше 180 – на Сумском, более 30 – на Краснояружском направлениях. В числе уничтоженной техники – БТР «М-113» и «Кугуар» (США), ББМ «Козак», «Варта», РСЗО «Вампир» (Чехия), гаубицы «М-777», «М-119» (США), «Д-30», «Гиацинт», «Мста-Б», восемь ударных и 22 разведывательных беспилотника, САУ 2С1 «Гвоздика», автомобильная техника и станция спутниковой связи. Оставшимся на территории Белгородской области украинским военным предложено сдаться в плен после объявления перемирия.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.