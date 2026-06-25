  • Новость часаСейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости
    Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
    Нанесены удары по АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины
    Началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100
    Российская дипмиссия срочно эвакуировалась из здания посольства в Каракасе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    6 комментариев
    25 июня 2026, 08:52 • Новости дня

    У пленных солдат ВСУ в Константиновке нашли наркотики

    Командир Белиар: Бойцы у пленных солдат ВСУ в Константиновке находят наркотики

    Tекст: Дарья Григоренко

    При освобождении Константиновки в Донецкой народной республике у захваченных украинских военнослужащих обнаружили запрещенные вещества и иностранное вооружение, заявил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

    «У пленных находили много всего: и вещи нестандартные, и технику, и вооружение, и, естественно наркотические вещества. Ну, все это было передано на экспертизу», – заявил офицер, передает ТАСС.

    По словам военного, наличие запрещенных препаратов у служащих украинской армии прямо указывает на существование централизованной системы снабжения подобными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД отметил наличие опыта употребления наркотиков у значительной части личного состава украинской армии.

    Ранее военнослужащие группировки «Южная» обнаружили западное вооружение и иностранные медикаменты на зачищенных позициях ВСУ под этим городом.

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

    Комментарии (33)
    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

    Комментарии (10)
    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (6)
    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Толстодубово, Бачевска, Краснополья и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарово, Ольховатки и Соснового Бора.

    Противник при этом потерял свыше 215 военнослужащих, артиллерийское орудие, американский ЗРК BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и морской пехоты в районах Смородьковки, Изюмского, Стецковки, Гусинки, Селища, Нижней Журавки и Староверовки в Харьковской области и Волчьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся  поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты, нацгвардии и теробороны поблизости от Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного и Грузского в ДНР, Новотроицкого и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При том украинские вооруженные формирования потеряли более 310 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска взяли под контроль Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Минобороны: Российские войска обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники нанесли точный удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области, лишив энергоснабжения предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию на территории Николаевской области. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА «Герань-2» электроподстанции 110 кВ в н.п Казанка Николаевской области. В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в военном ведомстве.

    Представители министерства подчеркнули, что российская армия продолжает планомерно уничтожать критическую инфраструктуру противника. Главной целью таких ударов остаются объекты, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили беспилотником «Герань» энергетический объект ВСУ в Харьковской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию в Сумской области.

    В начале июня войска беспилотных систем поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    24 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не будет верить на слово по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва готова к диалогу с Киевом в любой момент, однако требует серьезных предложений и категорически отказывается верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил жесткую позицию страны по Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда готовы, но, повторю еще раз: когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», – подчеркнул Лавров.

    Глава ведомства добавил, что возобновление контактов возможно в любой момент. При этом главным условием для старта обсуждений должно стать наличие действительно серьезного предложения от оппонентов.

    Ранее Лавров исключил принятие временных решений по украинскому кризису.

    Несколькими днями ранее глава МИД России Лавров обвинил европейские страны в использовании диалога для прикрытия геополитической экспансии.

    Лавров указал на стремление Запада добиться прекращения огня ради спасения киевского режима.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    В Черниговской области Украины объявили об эвакуации 12 приграничных сел

    В Черниговской области Украины объявили об эвакуации жителей 12 приграничных сел

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С первого июля в Черниговской области Украины начнется обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу военных, сообщил глава военной администрации области Вячеслав Чаус.

    «Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с первого июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах», – заявил Чаус о предстоящей эвакуации жителей, передает РИА «Новости».

    Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах. Кроме того, власти решили продлить обязательную эвакуацию из семи сел, где ее объявили еще зимой. В этих населенных пунктах остаются около тысячи человек. Процесс переселения планируют завершить за два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее власти инициировали вывоз семей с детьми из 23 населенных пунктов Днепропетровской области.

    В начале июня украинская администрация приступила к принудительной эвакуации жителей Славянска и Краматорска.

    В конце прошлого года масштабная авария в энергосети обесточила большую часть Черниговской области.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 10:21 • Новости дня
    Песков заявил о скором наступлении необратимых последствий для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии стремительно ухудшается изо дня в день на фоне масштабного продвижения российских войск по всей линии боевого соприкосновения, ситуация для ВСУ скоро станет необратимой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул масштабное продвижение Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    «В определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», – сказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что общее положение дел для украинской стороны становится все более тяжелым каждый день. Российская армия уверенно идет вперед по всем направлениям.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте.

    Также Владимир Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте.

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека
    В Крыму от атак ВСУ погибли ребенок и взрослый
    В Сумской области уничтожили десятки штурмовиков полка ВСУ «Скала»
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ
    Дегтярев назвал запрет флага России в Румынии нарушением Олимпийской хартии
    Спасатели нашли возможный след пропавшего в Приморье вертолета

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она меньше изначальных расчетных показателей, России действительно есть чему радоваться и чем гордиться. Почему дальность полета была снижена, и почему это все равно победа? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита от ударов дронов становится общей задачей

    России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков допекло шпионское гнездо Украины в Варшаве

    Польская контрразведка жалуется на то, что ей в последнее время все больше беспокойств причиняют вовсе не российские, а украинские специальные службы. Парадокс заключается в том, что поляки фактически сами способствовали созданию в Варшаве шпионского гнезда Украины. Как киевский режим работает против своих ближайших союзников – и что в ответ предпримут поляки? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации