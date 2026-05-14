МИД раскрыл масштаб употребления наркотиков среди солдат ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

О фактах массового употребления наркотиков в рядах Вооруженных сил Украины сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола в Москве. По его словам, речь идет о данных, которые зафиксировала Национальная полиция Украины, передает ТАСС.

Выступая с докладом по угрозам распространения преступности и наркотиков с территории Украины, Любинский сослался на результаты специального исследования. «Недавно проведенное Национальной полицией Украины исследование среди военнослужащих демонстрирует, что 40% солдат принимали наркотики еще до поступления на службу», – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что речь идет именно о периоде до мобилизации в ВСУ, то есть о сформировавшейся до начала службы практике употребления запрещенных веществ. Других подробностей исследования, в том числе выборки и методики опроса, дипломат не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наркозависимые граждане массово попадают в ряды Вооруженных сил Украины благодаря поддельным справкам военно-врачебных комиссий. Ранее главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте.

До этого сообщалось, что латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.