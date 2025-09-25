  • Новость часаЛавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня

    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    22 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, коснувшись предоставления туристических услуг на территории России.

    Продвигаемые Еврокомиссией новые санкции против России могут затронуть сферу туризма, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    В документе отмечается: «Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России». При этом не уточняется, какие именно услуги могут попасть под запрет.

    Напомним, в 2024 году страны ЕС выдали гражданам России 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели 2023 года. В то же время уже с 2014 года действует запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в Крыму.

    19-й пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предполагает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также дополнительные меры, касающиеся криптовалют и банковского сектора.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что новые предложения ЕК свидетельствуют об исчерпанности санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Евросоюз и США согласовали новый пакет санкций против России.

    22 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Макрон оценил долю импорта энергоносителей из России в страны Евросоюза как малозначительную, пишет «Коммерсантъ».

    В интервью каналу CBS он заявил: «Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%». По словам французского лидера, вопрос поставок из России является «второстепенной проблемой» для Европы.

    Ранее Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия для прекращения закупок российских энергоносителей. Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 11:58 • Новости дня
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона

    Полиция Нью-Йорка задержала автомобиль Макрона из-за кортежа Трампа

    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона
    @ YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался заблокированным полицией Нью-Йорка после выступления на Генассамблее ООН, сообщает BFMTV.

    Причиной стал проезд кортежа Дональда Трампа, ради которого американские полицейские перекрыли движение на улице. Инцидент произошел 22 сентября, когда Макрон покидал здание ООН.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как полицейский объяснил французскому президенту: «Прошу прощения, господин президент, сейчас все перекрыто», и указал на приближение кортежа. В ответ Макрон набрал Трампа по телефону и, улыбаясь, заявил: «Представь, я сейчас жду на улице, потому что всёеперекрыто из-за тебя».

    Через несколько минут движение открыли, но только для пешеходов. В результате Макрону пришлось продолжать разговор с президентом США прямо на улице, вместо того чтобы сразу отправиться в посольство Франции.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    22 сентября 2025, 10:49 • Новости дня
    Bloomberg: Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Bloomberg: Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Политический кризис и рост долгов сделали Францию главным объектом «беспокойства» по долгам в еврозоне, а Италия впервые за годы улучшила свою кредитную позицию, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, Франция сместила Италию с позиции главного «беспокойства» по долгам в еврозоне. За неделю страна получила два понижения суверенного кредитного рейтинга, а разница между Францией и Италией сократилась до трех ступеней по оценке Fitch Ratings. Италия, напротив, впервые за несколько лет получила повышение рейтинга.

    Во Франции сохраняется политический кризис – за последние два года сменилось пять премьер-министров, парламент расколот, а бюджетные цели систематически не выполняются. Долгосрочные причины кризиса накапливались десятилетиями. Расходы бюджета Франции остаются одними из самых высоких в мире, несмотря на попытки реформ и сокращения, предпринятые после прихода Эммануэля Макрона к власти.

    В Италии нынешнее правительство Джорджи Мелони удерживается у власти почти три года и добилось некоторого сокращения дефицита, в то время как Франция редко выходила на уровень дефицита менее 3% ВВП, установленный ЕС. В последние годы цифровизация налоговой системы Италии и ужесточение контроля позволили увеличить поступления.

    Уровень государственного долга по-прежнему выше в Италии, однако разница быстро сокращается на фоне роста расходов Франции. К 2029 году, по оценке французского госаудитора, ежегодные затраты на обслуживание долга превысят 100 млрд евро против 30 млрд в 2020 году. Несмотря на масштабные социальные выплаты, удовлетворенность граждан госуслугами остается низкой как во Франции, так и в Италии.

    Ранее французские активы подешевели из-за угрозы политического кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Эммануэль Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги.

    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    22 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Кэндис Оуэнс решила потребовать экспертизы для определения пола Брижит Макрон

    Оуэнс: Брижит Макрон должна пройти независимую проверку для определения пола

    Tекст: Антон Антонов

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского президента Брижит Макрон.

    «Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят», – приводит слова Оуэнс РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Она указала на необходимость независимой проверки, а не просто «предоставления» документов. Оуэнс сообщила, что намерена «потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача», а также хочет получить «доступ к медицинской карте» жены французского лидера.

    По данным источника, если дело Макрон перейдет на стадию сбора доказательств, журналистка намерена официально запросить у суда медицинские документы Брижит Макрон и в дальнейшем потребовать обязательной независимой экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр заявил, что семья готова предоставить в американском суде фото и «научные» доказательства, подтверждающие биологический пол Брижит. Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации об Оуэнс.

    22 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России

    Глава МИД Франции Барро сообщил о согласовании ЕС и США 19-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире канала TF1.

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире ТF1, передает ТАСС.

    Министр отметил, что такие меры впервые согласованы с США после возвращения Дональда Трампа к власти. Барро уточнил, что масштабный 19-й пакет санкций будет утвержден в ближайшие дни. Подробности о перечне новых ограничений пока не раскрываются, но европейские дипломаты подчеркивают важность скоординированных действий Брюсселя и Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации