Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.
СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».
Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.
По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.
В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.
В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.
По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.