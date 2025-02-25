Экс-премьер Польши Миллер заявил, что Украина должна смириться с проигрышем в конфликте

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью телеканалу Polsat высказал мнение, что Украине следует принять поражение в конфликте, передает ТАСС.

«Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграл, должен считаться с различными последствиями», – отметил Миллер.

Он также выразил недовольство ролью Европы в конфликте, Миллер считает, что Польша не должна ориентироваться на нее, так как Европа ослаблена и не имеет военной мощи. По его словам, Евросоюз управляется «дилетантами», и единственным шансом для Польши могут быть тесные отношения с США.

Экс-премьер также коснулся вопроса о возможной отправке польских войск на Украину. Он пояснил, что присутствие польских солдат может быть обоснованным, если туда войдут американские войска. Но если Соединенные Штаты не вмешаются, Миллер уверен, что ни один польский солдат не должен находиться на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше половины поляков, принявших участие в опросе, проведенном в январе, высказались против передачи дополнительного оружия Украине для продолжения боевых действий с Россией.

The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.