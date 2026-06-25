Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.0 комментариев
Землетрясение в Венесуэле не затронуло российские туристические группы
АТОР не зафиксировала пострадавших российских туристов в Венесуэле
Сильные ночные подземные толчки привели к закрытию поврежденного аэропорта Каракаса, однако информации о пострадавших от стихии российских туристах пока не поступало.
Об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из России после землетрясения в Венесуэле сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет», – заявили в ассоциации.
Подземные толчки произошли ночью 25 июня, сильнее всего пострадал Каракас, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, организованных российских тургрупп в столице нет, однако там могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие соотечественники.
Основным направлением для российских туристов в Венесуэле ранее был остров Маргарита, чартерные программы туда прекратились в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, добравшиеся с пересадками. Маргарита почти не пострадала, хотя толчки ощущались, сведений о пострадавших россиянах туроператоры не получали.
Аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений, прием и отправка рейсов временно невозможны.
Посольство России в Венесуэле рекомендовало гражданам сохранять спокойствие, иметь запас предметов первой необходимости, следовать указаниям местных властей и в экстренных случаях обращаться по телефону: +58 212 993-45-31.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и приостановку занятий после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации сотрудников посольства в Каракасе и отсутствии пострадавших среди дипломатов.