Гатилов: США пытаются запугать Москву и Пекин в сфере контроля ядерного оружия

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вливая огромные средства в модернизацию ядерной «триады», американцы рассчитывают действовать с позиции силы. И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

Постпред добавил, что в текущих условиях российская сторона предпринимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

Россия поддерживает эффективность своего арсенала и не намерена поддаваться на ядерный шантаж.

Ранее Гатилов сообщал о наращивании Вашингтоном обновления компонентов стратегического вооружения. Накануне дипломат анонсировал немедленные контрмеры в случае размещения западного ядерного оружия у рубежей России и Белоруссии.