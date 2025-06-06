CAS отклонил апелляцию Поистоговой на лишение серебра Олимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Екатерины Поистоговой на решение о лишении ее серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, передает ТАСС.

Поистогова выступала на Играх в Лондоне в беге на 800 метров и заняла второе место, однако в апреле 2024 года Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о лишении ее награды из-за нарушения антидопинговых правил.

В мае прошлого года спортсменка подала апелляцию на это решение в CAS, но суд не удовлетворил ее требования. Таким образом, ранее принятое решение о дисквалификации и лишении медали осталось в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Анны Слепцовой и Евгения Устюгова. CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров. CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае.