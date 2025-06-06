К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
CAS отклонил апелляцию Поистоговой на лишение серебра Олимпиады
Российская легкоатлетка Екатерина Поистогова не смогла вернуть серебряную медаль Олимпиады 2012 года после рассмотрения в CAS.
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Екатерины Поистоговой на решение о лишении ее серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, передает ТАСС.
Поистогова выступала на Играх в Лондоне в беге на 800 метров и заняла второе место, однако в апреле 2024 года Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о лишении ее награды из-за нарушения антидопинговых правил.
В мае прошлого года спортсменка подала апелляцию на это решение в CAS, но суд не удовлетворил ее требования. Таким образом, ранее принятое решение о дисквалификации и лишении медали осталось в силе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Анны Слепцовой и Евгения Устюгова. CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров. CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае.