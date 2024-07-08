Россия не нашла оснований для пристрелочного диалога с США по контролю над вооружениями

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере», – сказал Рябков, передает ТАСС.

По его словам, причина кроется в деструктивном курсе Соединенных Штатов. Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России и изыскивает любые возможности для того, чтобы помешать справляться с текущими задачами.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что США нарушили стратегическую стабильность и подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.