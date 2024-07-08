В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Россия не нашла оснований для пристрелочного диалога с США по контролю над вооружениями
Российская сторона отметает возможность даже «пристрелочного диалога» с американской по вопросу о контроле над вооружения, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере», – сказал Рябков, передает ТАСС.
По его словам, причина кроется в деструктивном курсе Соединенных Штатов. Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России и изыскивает любые возможности для того, чтобы помешать справляться с текущими задачами.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что США нарушили стратегическую стабильность и подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.