Путин: США нарушили стратегический баланс и контроль над вооружениями в Европе

Президент России дал оценку действиям США в Евроатлантике словами «нарушили стратегическую стабильность»

Tекст: Максим Попов

«Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что альянс будет заниматься вопросами безопасности не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать, и, прежде всего, Россию», – сказал президент.

«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. А совместно со своими натовскими сателлитами США разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве», – приводит слова Путина ТАСС.



Как сообщалось ранее, по словам Путина, Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России.





