Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин: США нарушили стратегический баланс и контроль над вооружениями в Европе
Президент России дал оценку действиям США в Евроатлантике словами «нарушили стратегическую стабильность»
США нарушили стратегическую стабильность, а также подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД.
«Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что альянс будет заниматься вопросами безопасности не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать, и, прежде всего, Россию», – сказал президент.
«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. А совместно со своими натовскими сателлитами США разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве», – приводит слова Путина ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам Путина, Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России.