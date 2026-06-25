Ж/д сообщение Москвы и Душанбе восстановили после перерыва в шесть лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Движение составов по этому направлению было приостановлено шесть лет назад из-за глобальных ограничений, передает РИА «Новости».

Первый рейс из таджикской столицы успешно прибыл на Павелецкий вокзал в среду, а обратный путь начался ранним утром в четверг.

«423Р/424Р… Москва Павелецкая – Душанбе 1… Отправлен», – указывается в информационной системе железнодорожного перевозчика.

Теперь курсирование комфортабельных пассажирских вагонов будет осуществляться один раз в две недели.

Дорога между конечными станциями занимает около четырех суток. Длинный маршрут пролегает через территории четырех государств, включая Казахстан и Узбекистан, с предусмотренными остановками в Оренбурге, Самаре, Пензе и других крупных населенных пунктах.

Продажа проездных документов традиционно открывается за 45 суток до даты отправления. В настоящее время между Россией и Таджикистаном также стабильно ходят три других поезда, которые восстановили свою работу несколько раньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле представители транспортных ведомств России и Таджикистана обсудили возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения.