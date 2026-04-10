Россия и Таджикистан обсудили возобновление движения поезда Душанбе – Москва
Замминистра транспорта Таджикистана Шоиста Саидмуродзода и его российский коллега Дмитрий Зверев обсудили в Москве возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения Душанбе – Москва, сообщает пресс-служба таджикского минтранса.
Возможность восстановления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Душанбе – Москва обсудили представители транспортных ведомств двух стран, передает РИА «Новости».
Замминистра транспорта Таджикистана Шоиста Саидмуродзода и замминистра транспорта России Дмитрий Зверев встретились в Москве и выразили заинтересованность в участии российских компаний в транспортно-логистических проектах на территории Таджикистана.
Пассажирский поезд Москва – Душанбе перестал ходить в 2012 году из-за недостаточного пассажиропотока. Сейчас стороны отмечают положительную динамику роста перевозок между странами, чему способствуют тарифные преференции и сниженные ставки на импорт продукции из Таджикистана в Россию.
Обсуждались также стабильный ежегодный обмен разрешениями на автомобильные перевозки, возможное создание новых транспортных коридоров и внедрение навигационных пломб при грузоперевозках. Важной темой стало приобретение Таджикистаном российской железнодорожной техники, как на лизинговых условиях, так и напрямую.
Особое внимание стороны уделили развитию альтернативных маршрутов и снятию инфраструктурных ограничений. В частности, речь шла о запуске регулярных пассажирских автобусных маршрутов между городами двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили перспективы развития двусторонних отношений.
Замглавы МИД Александр Панкин анонсировал государственный визит российского лидера в республику.
По итогам прошлого года Россия стала главным торгово-экономическим партнером Душанбе.