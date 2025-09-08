В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Анонсирован госвизит Путина в Таджикистан
Замглавы МИД Панкин: Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября
В начале октября президент России Владимир Путин планирует нанести государственный визит в Таджикистан, где ожидаются переговоры по дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран.
О предстоящем визите Путина в Таджикистан сообщил замглавы МИД Александр Панкин, передает ТАСС. Официальный визит запланирован на 9 октября и носит государственный характер.
Панкин подчеркнул, что президенты России и Таджикистана задают тон двустороннему сотрудничеству и служат примером сохранения дружбы в сложных мировых условиях.
По словам дипломата, эта поездка даст новый мощный импульс развитию многосторонних связей между странами и поможет найти новые направления для двусторонних контактов.
В августе в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США.
Ранее Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал значимость Таджикистана как стратегического партнера России в Центральной Азии.