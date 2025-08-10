Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
Путин обсудил с Рахмоном ход переговоров России и США
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США, сообщила пресс-служба президента республики.
Владимир Путин рассказал Эмомали Рахмону о результате переговорного процесса между Россией и США, передает ТАСС. Пресс-служба президента Таджикистана отметила, что российский лидер рассказал о ключевых результатах обсуждений с американской стороной.
В сообщении подчеркивается, что Рахмон выразил признательность за предоставленную информацию. Таджикский лидер поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
