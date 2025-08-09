Эксперт заявил о возможном обсуждении Арктики на встрече Путина и Трампа

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.7 комментариев
Эксперт Расмуссен: Путин и Трамп на Аляске могут обсудить исследования в Арктике
Для проведения саммита президентов России и США выбрано «интересное место», на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить совместные исследования в Арктике, заявил владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен.
Эксперт отметил, что у Аляски есть давние исторические связи с Россией, начиная со времен царя, экспедиций Витуса Беринга и открытия этого региона. По его словам, Аляска является наиболее близкой точкой к российским Командорским и американским Алеутским островам.
Расмуссен считает, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации на Украине. Тем не менее, он полагает, что стороны могут обсудить вопросы нормализации двусторонних отношений, совместного освоения Арктики, экономического развития региона, торговли и безопасности в Европе.
Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.
Помощник президента России Юрий Ушаков перечислил основные темы переговоров Путина и Трампа на Аляске.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.