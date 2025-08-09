Эксперт заявил о возможном обсуждении Арктики на встрече Путина и Трампа

Эксперт Расмуссен: Путин и Трамп на Аляске могут обсудить исследования в Арктике

Tекст: Вера Басилая

Аляска – «интересное место» для предстоящей встречи президентов России и США, на которой могут быть затронуты вопросы совместных исследований в Арктике, передает РИА «Новости». Такое мнение выразил владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен.

Эксперт отметил, что у Аляски есть давние исторические связи с Россией, начиная со времен царя, экспедиций Витуса Беринга и открытия этого региона. По его словам, Аляска является наиболее близкой точкой к российским Командорским и американским Алеутским островам.

Расмуссен считает, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации на Украине. Тем не менее, он полагает, что стороны могут обсудить вопросы нормализации двусторонних отношений, совместного освоения Арктики, экономического развития региона, торговли и безопасности в Европе.

Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

Помощник президента России Юрий Ушаков перечислил основные темы переговоров Путина и Трампа на Аляске.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.