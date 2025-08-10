NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

Tекст: Антон Антонов

«Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.