Рахмон признал Россию главным торговым партнером Таджикистана

Рахмон назвал Россию главным торговым партнером Таджикистана в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

«Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%», – приводит слова Рахмона РИА «Новости».

Рахмон также подчеркнул значимость поддержки России в гуманитарной сфере. Он выразил благодарность за выделение средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и театра имени Маяковского.

Рахмон также отметил необходимость качественной переподготовки учителей русского языка для 4,5 тыс. школ в Таджикистане. Он поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям.

В ходе встречи Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом, пожелав ему доброго здоровья и новых успехов, а России – благополучия и мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Рахмона прошли в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.