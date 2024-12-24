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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    24 декабря 2024, 21:30 • Новости дня

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.

    «Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области.

    23 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

    «Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

    «В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

    Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    22 декабря 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России

    Путин открыл движение по новым дорогам и терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по нескольким важным дорожным объектам, включая автодорогу А-289 в Краснодарском крае, и аэропорты в трех городах страны.

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению автомобилей по ряду новых дорог в регионах страны, передает ТАСС. Среди них автодорога А-289 в Краснодарском крае, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Петербурге, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также обходы Нижнекамска и Набережных Челнов.

    Автодорога А-289 в Краснодарском крае стала крупнейшим проектом транспортной инфраструктуры Юга России. Дорога протяженностью 118,6 км соединяет Краснодар и Крым, позволяя автомобилистам передвигаться по четырехполосной трассе с разрешенной скоростью 90 км/ч.

    «Вы сказали: поверьте, что [дорога] хорошая. Я верю, потому что я смотрел, как она строится. Несколько раз приезжал, проезжал, видел. Я понимаю, насколько это важно для людей», – обратился Путин к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Президент поблагодарил строителей и других специалистов за работу. «Хороший результат. Благодарю вас», – похвалил глава государства.

    Новая дорога соединит трассу «Дон» и «Таврида». «Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков, – сказал президент.

    Обход деревни Малые Вяземы улучшает транспортное сообщение в Одинцовском районе Подмосковья, сокращая время в пути между Звенигородом, Одинцово и аэропортом Внуково. Пропускная способность трассы увеличена благодаря четырем полосам движения и нескольким путепроводам. Эта дорога также способствует снижению загрязнения воздуха за счет уменьшения пробок.

    Новый участок Витебской развязки в Петербурге стал частью Широтной магистрали скоростного движения. Он соединяет Московский и Фрунзенский районы с Западным скоростным диаметром, улучшая транспортную доступность южных районов города. Витебская развязка также внедряет систему безбарьерного проезда, что увеличивает удобство для автомобилистов.

    Кроме того, глава государства в воскресенье открыл автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также автообход пяти населенных пунктов в Башкирии – новый 65-километровый отрезок трассы М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

    Оба открытых участка являются составной частью международного транспортного коридора «Россия». Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учетом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит.

    Как отмечено в справочных материалах к открытию, обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане позволит в разы улучшить транспортную доступность в регионе и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Этот объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час.

    В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов и заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии, а также отметил успешные темпы развития и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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    22 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин призвал не пугать третьей мировой войной

    Путин заявил, что пугать третьей мировой войной не надо

    Путин призвал не пугать третьей мировой войной
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    «Вы знаете, не надо никого пугать», – ответил он на вопрос о текущих международных напряжениях, передает ТАСС.

    «Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется – ну, пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!» – добавил президент РФ. По его словам, «когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно искать компромиссы». «Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов», – заключил Путин.

    «Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности налаживания российско-американских отношений.

    По его словам, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае – «интересы России и ее народа». «Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – отметил Путин.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    22 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов в регионах России

    Путин принял участие в открытии терминалов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин открыл новые терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, улучшив инфраструктуру и увеличив пропускную способность.

    Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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    22 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, отметив ее уникальность и важность.

    ««Орешник» – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», – заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер заявил о своих указаниях на производство и испытания ракеты в боевых условиях, несмотря на различные мнения в Министерстве обороны по этому поводу.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    23 декабря 2024, 19:30 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина

    В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина в этом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков добавил, что мероприятие пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, передает ТАСС.

    В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы, добавил он.

    Накануне, 25 декабря, лидеры стран СНГ также соберутся в Ленинградской области на неформальную встречу. По словам Ушакова, на встрече планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам и вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Подведение итогов российского председательства в СНГ за 2024 год также будет обсуждаться. Подписание документов в ходе встречи не предусмотрено.

    Во вторник, 24 декабря, Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. По словам Ушакова, встреча пройдет в «Игоре» и будет посвящена обсуждению актуальных региональных вопросов.

    «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», – добавил Ушаков.

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря.

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