Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Постпред Гатилов заявил об усилении ядерной программы США
Вашингтон наращивает обновление наземных, подводных и воздушных компонентов стратегического вооружения, ссылаясь на мнимые достижения Москвы и Пекина, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной «триады» – наземного, подводного и воздушного компонентов», – заявил дипломат РИА «Новости».
По оценкам американских экспертов, реализация этой масштабной программы в ближайшие 10 лет потребует выделения не менее 1 трлн долларов. Кроме того, запланировано обновление инфраструктуры испытательного полигона в Неваде, на что выделено 350 млн долларов.
Американское Национальное агентство по ядерной безопасности утверждает, что эти меры направлены на улучшение качества экспериментов для поддержания надежности арсенала.
«Однако на фоне заявлений Трампа о том, что США намерены возобновить ядерные испытания малой мощности в ответ на, мол, аналогичные действия Москвы и Пекина, в истинных целях модернизации невадского полигона волей-неволей приходится усомниться», – сказал Гатилов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, SIPRI выяснил, что ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи о ядерном сдерживании распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. Генерал США Скленка предупредил о превосходящей военной угрозе Китая.