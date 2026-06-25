Постпред Гатилов заявил об усилении ядерной программы США

Tекст: Катерина Туманова

«Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной «триады» – наземного, подводного и воздушного компонентов», – заявил дипломат РИА «Новости».

По оценкам американских экспертов, реализация этой масштабной программы в ближайшие 10 лет потребует выделения не менее 1 трлн долларов. Кроме того, запланировано обновление инфраструктуры испытательного полигона в Неваде, на что выделено 350 млн долларов.

Американское Национальное агентство по ядерной безопасности утверждает, что эти меры направлены на улучшение качества экспериментов для поддержания надежности арсенала.

«Однако на фоне заявлений Трампа о том, что США намерены возобновить ядерные испытания малой мощности в ответ на, мол, аналогичные действия Москвы и Пекина, в истинных целях модернизации невадского полигона волей-неволей приходится усомниться», – сказал Гатилов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, SIPRI выяснил, что ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи о ядерном сдерживании распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. Генерал США Скленка предупредил о превосходящей военной угрозе Китая.