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    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня

    Стало известно о переговорах России и США по поставкам газа в ЕС

    Reuters: Россия и США обсудили возобновление поставок газа в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    7 мая 2025, 18:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    Вэнс заявил о потере интереса к предлагаемому Украиной 30-дневному перемирию
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на обсуждении будущего долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    «Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    В МИД России назвали главное препятствие к перемирию на Украине

    Спикер МИД Захарова назвала Киев главным препятствием к перемирию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной помехой для достижения перемирия на Украине выступает Киев, сообщается на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что украинская сторона систематически нарушает договоренности о прекращении огня и не проявляет желания серьезно обсуждать условия долгосрочного мира.

    Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, раскритиковав его слова о том, что препятствием для 30-дневного перемирия якобы является президент России Владимир Путин.

    «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», – заявила Захарова.

    Она напомнила, что Москва поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие.

    Однако, по словам Захаровой, обе договоренности были сорваны Киевом: режим прекращения огня на Пасху был нарушен почти 5 тыс. раз, а мораторий – 136 раз.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что украинская сторона готова согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий на линии соприкосновения.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    7 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины

    Орбан раскритиковал заявление фон дер Ляйен о помощи Украине оружием

    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился инициативой Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандалом заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины, передает RT на русском.

    В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан отметил: «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!»

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу. По ее словам, Еврокомиссия намерена активнее поддерживать Киев, включая поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров. Премьер также сообщил, что вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы. Он также назвал Украину дополнительной обузой для Евросоюза в случае ее принятия.

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    7 мая 2025, 23:51 • Новости дня
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти объявили о начале серийного производства авиабомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока и в ближайшие недели ожидают первый серийный образец.

    США рассчитывают приступить к серийному производству новейших термоядерных авиабомб B61-13 уже в мае, сообщает ТАСС. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Тереза Роббинс на слушаниях в конгрессе.

    По ее словам, первый серийный экземпляр бомбы B61-13 планируют выпустить до конца текущего месяца, что почти на год опережает изначальный график.

    Роббинс также уточнила, что программа модернизированных ядерных боеголовок W88 Alteration 370 для баллистических ракет Trident II идет по плану и завершится к концу 2025 финансового года. Кроме того, производство боеголовок W80-4 для крылатых ракет большой дальности должно стартовать в сентябре 2027 года.

    Решение о запуске производства B61-13 было принято в 2023 году администрацией Джо Байдена. Этот шаг подвергся критике со стороны экспертов, выступающих за сокращение ядерных арсеналов, в частности, Федерацией американских ученых и Международной кампанией по запрещению ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что значительная часть жителей США и Западной Европы опасается глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

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    7 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Конечно, это позор. Это позор». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что власти Евросоюза приветствуют только тех, кто «проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда». По словам главы МИД, Брюссель стремится ограничить права тех, кто поддерживает сохранение исторической памяти вместе с Россией.

    Напомним, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве продолжением абсурдной русофобской линии.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    В США назвали бесполезными и рискованными новые поставки Patriot Украине

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

    Коментарии (3)
    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

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    6 мая 2025, 09:47 • Новости дня
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапного расторжения существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.

    «По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.

    Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.


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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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