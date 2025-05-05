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Вашингтон заявил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Трамп сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».
Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.
Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.