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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня

    Вашингтон заявил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

    Трамп сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    5 мая 2025, 10:30 • Новости дня
    Самый богатый человек Австралии призвала поддержать политику Трампа

    Самый богатый человек Австралии Райнхарт призвала поддержать политику Трампа

    Самый богатый человек Австралии призвала поддержать политику Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Австралийская миллиардерша Джина Райнхарт выступила с заявлением после поражения Либеральной партии, предложив стране ориентироваться на опыт политики Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    Миллиардерша Джина Райнхарт, крупнейший частный инвестор Австралии и активный спонсор Либеральной партии, обратилась к консервативным силам с призывом поддержать подходы, схожие с политикой президента США Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    После победы главы Лейбористской партии Энтони Албанезе на парламентских выборах Райнхарт опубликовала подробное заявление, в котором призвала сторонников либералов не отчаиваться из-за поражения, а учиться на ошибках и укреплять консервативные ценности.

    В своем выступлении она отметила, что Австралии стоит внимательнее изучить «здравый смысл и истину», которые, по ее мнению, отражены в политике Трампа.

    За последние месяцы Райнхарт активизировала участие в политике, совершила крупные пожертвования на сумму 500 тыс. австралийских долларов в пользу Либеральной партии и принимала участие в различных политических мероприятиях, в том числе на вечеринке Трампа в Мар-а-Лаго.

    Во время избирательной кампании лейбористы неоднократно обвиняли либералов в подражании Трампу, что заставило их лидера дистанцироваться от американского политика.

    Ранее полиция Австралии начала расследование из-за размещения плакатов с изображением некоторых политиков и предпринимателей в нацистской форме, в том числе Джины Райнхарт.

    Победа Дональда Трампа на выборах в США ставит под угрозу военное партнерство AUKUS, так как новый президент может изменить условия сотрудничества с Австралией.

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    5 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, однако конкретных договоренностей по дате и месту ее проведения пока не существует.

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».

    Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

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    5 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    FT: Китайские экспортеры стали отправлять товары через третьи страны из-за тарифов США

    FT: Экспортеры из Китая в обход тарифов США стали пересылать товары через третьи страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Экспортеры товаров из Китая в США во избежание огромных американских пошлин отправляют их через третьи государства, где на них оформляются новые сертификаты страны происхождения, пишет FT.

    Китайские экспортеры нашли способ поставлять товары в США в обход огромных американских пошлин. Реклама в социальных сетях, таких как Xiaohongshu, предлагает отправить товары в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, а затем они будут отправлены в США, пишет Financial Times (FT).

    «Продавцы двух логистических компаний заявили, что могут отправить товары в Порт-Кланг в Малайзии, откуда они переложат товары в местные контейнеры и поменяют их бирки и упаковку. У компаний были связи с заводами в Малайзии, которые могли помочь в выдаче сертификатов происхождения, сообщили продавцы, пожелавшие остаться неназванными», – сообщает FT.

    Таможенное управление Южной Кореи сообщило в апреле, что в первом квартале года оно обнаружило иностранные товары на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов) с поддельными странами происхождения, большинство из которых поступили из Китая и почти все предназначались для США.

    Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало местные торговые ассоциации, экспортеров и производителей усилить проверку происхождения сырья и исходных товаров и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде Министерство внешней торговли обнародовало меры по ужесточению контроля происхождения товаров, направляющихся в США, с целью предотвращения уклонения от уплаты тарифов, говорится в материале.

    Так азиатские государства пытаются предотвратить превращения в перевалочный пункт китайской торговли. Но и в США изобретательность китайских экспортеров не вызвала воодушевления. Один из руководителей десяти крупнейших независимых продавцов Amazon заявил, что они наблюдали случаи, когда происхождение товаров менялось, что грозило конфискацией со стороны таможенных органов США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

    Ранее Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

    Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.

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    5 мая 2025, 08:53 • Новости дня
    National Interest назвал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

    National Interest признал Румынию важнейшим партнером США на Черном море

    Tекст: Ирма Каплан

    Румыния является центральным союзником Вашингтона в укреплении позиций США в Черноморском регионе, пишет National Interest, перечисляя длительное партнерство между странами в сфере энергетики, ресурсов и обороны.

    Румыния становится основой возглавляемой США реконструкции и устойчивости по всему Черному морю, а энергетические инвестиции с 1990-х годов в Транскаспийский регион вывели республику в авангард новых американских энергопредприятий в регионе, пишет National Interest.

    «Ни один союзник не является более важным для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи передовым членом НАТО и ЕС, Румыния занимает юго-восточный фланг Европы и может похвастаться доказанной историей военной солидарности с Америкой от Ирака до Афганистана», – отмечает в статье старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета и Института технической дипломатии Крача в Университете Пердью Кауш Арха.

    Автор напоминает об активном сотрудничестве США и Румынии в разработке газовых месторождений, с участием американских компаний Halliburton, Transocean, Oceaneering, о совместной работе по внедрению технологий малых модульных реакторов (SMR) в национальную энергоинфраструктуру республики.

    Кроме того, стратегическая география Румынии как самого восточного европейского члена НАТО более двух десятилетий служила важным логистическим узлом для вооруженных сил США.

    Стратегия США в Черном море, изложенная в Законе о нацобороне 2024 года, ориентирована на сдерживание России, защиту свободы судоходства и критически важной инфраструктуры, а также на укрепление региональных государств. В ее основе – экономическое и безопасное партнерство США и Румынии, отмечает автор материала.

    «Президент Дональд Трамп, скорее всего, займет реалистичный подход: его меньше волнует внутренняя политика, а больше – то, служит ли данное правительство интересам США... Американская политика должна быть сосредоточена на работе с избранным правительством для обеспечения интересов США в Черном море», – резюмирует Арха в ожидании результатов выборов президента Румынии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии после полного подсчета голосов лидером стал представитель националистов Джеордже Симион.

    4 мая в Румынии состоялись президентские выборы. В борьбе за пост главы страны участвовали 11 кандидатов. Помимо Симиона, Никушора Дана, занявшего второе место и Крина Антонеску, ставшего третьим в гонке, претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».

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    5 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Кардинал с Филиппин осудил Трампа за фото в образе папы римского

    Филиппинский кардинал осудил публикацию Трампом фото в образе папы римского

    Tекст: Мария Иванова

    Филиппинский кардинал выразил недовольство публикацией Дональдом Трампом фотографии в образе Папы Римского вскоре после похорон Франциска, отметив неуместность такого поступка.

    Кардинал Пабло Вирхилио Дэвид из Филиппин осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной с помощью искусственного интеллекта, на которой Трамп изображен в облачении Папы Римского, передает РИА «Новости».

    Изображение появилось 3 мая на странице Трампа в соцсети Truth Social и не сопровождалось каким-либо текстом. На фото Трамп сидит на троне, одет в белую сутану и митру, с золотым крестом и кольцом рыбака на руке.

    В заявлении Дэвид подчеркнул, что публикация была сделана вскоре после похорон Папы Франциска, в то время как католики по всему миру продолжают скорбеть. «При всем уважении к его канцелярии и американскому народу мы хотели бы, чтобы он знал, что это не смешно», – заявил кардинал. Дэвид также возглавляет Конференцию католических епископов Филиппин.

    Ранее Трамп публично пошутил о своей готовности занять пост главы католической церкви.

    Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни и был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на церемонии прощания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

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    5 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Запад обсудил передачу Киеву дополнительных систем Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках Киеву дополнительных систем ПВО  Patriot, стремясь достичь соглашения до июньского саммита НАТО, сообщил источник Reuters.

    По его данным, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков систем Patriot, передает ТАСС.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times узнала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    При этом власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники. Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    5 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Макрон заявил о вреде политики Трампа для научных исследований

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении научных исследований.

    На конференции в Сорбонне Макрон заявил, что еще несколько лет назад было невозможно представить, что одна из крупнейших демократий мира станет сокращать исследовательские программы из-за упоминания слова «разнообразие» или начнет отменять визы для ученых, внесших вклад в ее цифровую безопасность, передает РИА «Новости».

    По словам Макрона, США, чья экономическая мощь и инновационный потенциал во многом опираются на свободу научной мысли, совершают серьезную ошибку, ограничивая развитие исследовательских программ. Как отметил французский президент, эти шаги могут отрицательно сказаться на позиции страны в мировом научном сообществе.

    Ранее президент США объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету, подчеркнув претензии к политике вуза. Также сообщалось, что министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.

    Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.

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    5 мая 2025, 09:47 • Новости дня
    Маск объявил об официальном статусе города у космобазы SpaceX в Техасе

    Техасская база SpaceX Старбейз официально получила статус самостоятельного города

    Tекст: Ирма Каплан

    Техасская база Старбейз, где размещена штаб-квартира SpaceX, получила юридический статус города после голосования местных жителей, подтвердил Илон Маск в соцсети.

    Космическая база Илона Маска Старбейз (Starbase) официально стала южнотехасским городом. Голосование за превращение Старбейз в город было одобрено на прошедших выходных небольшой группой сотрудников компании Маска, которые там живут.

    Старбейз – это объект и стартовая площадка для ракетной программы SpaceX, которая осуществляется по контракту с министерством обороны и НАСА.

    «Ну, теперь официально», – подписал Маск ролик о новом городе и работниках Старбейз в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Ради такого события Маск сменил ник в соцсети Х и назвал себя Gorklon Rust. Как пишет HindustanTimes, сочетание представляет собой микс смыслов, так как Grok – это название чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного xAI Маска, и в то же время Rust может относиться к языку программирования Rust. Gorklon Rust также связан с мемной монетой на блокчейне Solana. Да и в целом Маск меняет имя в соцсети не впервые.

    Маск впервые озвучил идею строительства Starbase в 2021 году. Из 283 человек, имеющих право голоса в этом районе, большинство являются работниками Starbase.

    Неофициальные результаты в ночь выборов показывают, что за «Сити оф Старбейз инкорпорейтед» проголосовали 212 человек (100%), а Бобби Педен был избран мэром, набрав 100% голосов, сообщает CBS News.

    Однако создание официального городка для SpaceX привлекло и внимание критиков, которые опасаются, что это расширит личный контроль Маска над районом, что может привести к закрытию популярного пляжа и государственного парка для запусков.

    В дополнение к городскому голосованию в законодательное собрание штата внесены законопроекты о передаче полномочий от округа мэру нового города и городскому совету. Все эти меры принимаются в связи с тем, что SpaceX просит у федеральных властей разрешения увеличить количество запусков в Южном Техасе с пяти до 25 в год.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Илона Маска Neuralink намерена впервые имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших 12 месяцев.

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    5 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Президент Замбии призвал страны Африки искать способы существования без помощи США

    Tекст: Ирма Каплан

    Сокращение международной помощи стало тревожным сигналом о том, что странам Африки необходимо найти способ поддержать свое собственное развитие, считает президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    Сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) стало  сокрушительным ударом для Африки, так как в течение многих лет США выделяли четверть от всей мировой помощи африканским странам, принося не менее 1% валового национального дохода для 16 стран, заявил в статье для газеты Politico президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    «Вызывает тревогу тот факт, что эти сокращения произошли даже несмотря на то, что африканские страны увеличили софинансирование систем здравоохранения, связанных с ВИЧ, до 40,7 млрд долларов в 2021 году – по сравнению всего с 13,1 млрд долларов в 2004 году», – отмечает Хичилема.

    Но большее беспокойство лидера Замбии вызывает то, что США подали пример другим развитым странам – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландам. В последние месяцы они сократили объем помощи Африке.

    По оценкам Института исследований в области безопасности, к 2030 году еще 19 млн африканцев окажутся в условиях крайней нищеты, если помощь от развитых стран будет постоянно сокращаться на 20%. Исправить этом может только новый способ обеспечить более устойчивый рост экономики для каждой страны континента.

    Президент Замбии напоминает, что Африка богата ископаемыми и другими ресурсами, к ней применимы модели экономического прорыва других государств.

    «Африканским странам нужен капитал для диверсификации своей экономики, создания не только новых шахт и нефтяных вышек, но и фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, торговых центров и центров обработки данных. «Работа, работа, работа», – вот мантра, которой мы должны следовать, чтобы развивать эти отрасли и обеспечивать устойчивый рост», – делает вывод Хичилема.

    При этом, отмечает он, страны-инвесторы, которые устали от ничтожных результатов своей многолетней щедрости, должны рассматривать инвестиции в Африку иначе.

    «Это способ переориентировать свои усилия, а также обеспечить экономическую отдачу для своих граждан. Речь идет о долгосрочном процветании, а не о краткосрочных подачках», – резюмирует президент Замбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в феврале заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

    Кроме того, Трамп предложил сократить взносы в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, в проекте американского бюджета на 2026 год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке

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    5 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посещать Ближний Восток в мае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен в ближайшее время отправляться на Ближний Восток, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что у него в мае якобы возможна встреча с российским коллегой в Саудовской Аравии.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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