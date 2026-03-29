  Российские штурмовики подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    2 комментария
    29 марта 2026, 22:47 • Новости дня

    Делегация российских парламентариев вернулась в Москву из США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа в составе пяти депутатов Госдумы прилетала в Москву в воскресенье из США, где находилась по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны.

    Российская парламентская делегация прибыла в Москву, в аэропорт Внуково, где приземлился борт специального летного отряда «Россия», передает ТАСС.

    Возвращение парламентариев происходило из Вашингтона, при этом самолет совершил две промежуточные посадки – в Нью-Йорке и Касабланке.

    Делегация из пяти депутатов находилась в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны, представляющей Флориду от Республиканской партии.

    В ходе визита российские депутаты встретились с американскими законодателями обеих партий, провели закрытые переговоры с представителями администрации США и академических кругов.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву. Песков заявил, что президент России Владимир Путин получит отчет о визите российских депутатов в США.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    9 комментариев

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    Комментарии (3)
    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    Комментарии (18)
    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Комментарии (2)
    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    Комментарии (7)
    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    Комментарии (3)
    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    Комментарии (11)
    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    Комментарии (2)
    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 23:21 • Новости дня
    Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Были введены санкции против российских компаний ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД России также прокомментировал действия США по поводу поставок российской нефти. По его словам, танкеры, с которых американские власти якобы «разрешили» продавать российскую нефть, и ранее самостоятельно следовали к своим пунктам назначения.

    Лавров выразил мнение, что официальные заявления американских властей о «благосклонности» по отношению к экспорту российской нефти не отражают сути происходящего. Он подчеркнул, что реальное движение танкеров от этого не изменилось и поставки продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. После начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.

    Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».

    «Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.

    При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

    Tекст: Антон Антонов

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение, они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

    «Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

    Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

    Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    Рубио подтвердил намерения Трампа добиться урегулирования на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подтвердил госсекретарь Марко Рубио.

    Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, глава государства считает приоритетом достижение договоренности о перемирии и разрешении конфликта посредством переговоров, пишет РИА «Новости».

    Рубио подчеркнул, что подтвердил приверженность Трампа этому курсу на встрече лидеров «Большой семерки». В своем заявлении в соцсети он отметил важность дипломатического пути для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

    Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине такие гарантии только после согласия на территориальные уступки. Также западные СМИ писали, что Владимир Зеленский рассматривает возможность отказа от контроля над землями на востоке ради мира.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим рядом с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Европа, не Запад хочет сохранить нацистский режим на Украине прямо на наших границах», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский открыто заявляет о нежелании «ничего отдавать» и предлагает объявить перемирие лишь по линии соприкосновения, при этом киевские власти отказываются признавать результаты референдумов на Донбассе и в Новороссии. Лавров подчеркнул, что все эти заявления далеки от пониманий, достигнутых на переговорах с США на Аляске.

    Лавров обратил внимание на то, что западные лидеры поддерживают позицию Украины.

    «И когда генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Украина будет в Североатлантическом альянсе, как нам это принимать? Как проявление здравого смысла? И когда на эти заявления Марка Рютте ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ни кто бы то ни было не возражает, что прикажете нам думать?» – заявилЛавров.

    Глава МИД также заявил, что идея о размещении на Украине «стабилизационных сил», о которой неоднократно высказывался Макрон, является по сути призывом к открытой оккупации страны. Лавров отметил, что такие «гарантии безопасности» суть очередной шаг к эскалации конфликта.

    Министр отдельно обратил внимание на молчание европейских стран по поводу атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Лавров отметил, что на танкере находилось 140 тыс. тонн углеводородов, и потенциальная экологическая катастрофа абсолютно игнорируется европейскими СМИ и политиками. По его словам, ни одно европейское государство не выразило обеспокоенности этим инцидентом, несмотря на его серьезные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Позднее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Посол России Дарчиев сообщил о завершении переговоров делегации Госдумы в США

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице США завершились переговоры парламентской делегации России, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями.

    В пятницу российский посол в США Александр Дарчиев сообщил агентству РИА Новости, что переговоры парламентской делегации от России в Вашингтоне прошли успешно. На вопрос корреспондента о ходе встречи дипломат ответил: «Да, все успешно».

    По данным агентства, это первый визит российских депутатов в США за последние годы, что стало значимым событием на фоне приостановки межпарламентских контактов после 2014 года. Тогда связи были ограничены из-за санкций, введенных рядом западных стран против России.

    В 2017 году очередной визит был отменен, после того как американские власти сняли российские флаги с дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала делегация американских конгрессменов, а в 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву допрашивали в аэропорту Нью-Йорка, что стало причиной отказа российских парламентариев от дальнейших поездок в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита.

    Российская делегация в ближайшее время запланировала переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий Соединенных Штатов. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Володин встретился с вернувшимся в Россию графом Шереметевым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о встрече с графом Петром Шереметевым, который вернулся в Россию, и пригласил его посетить Смоленскую область.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в Mах о встрече с графом Петром Шереметевым. Он пригласил Шереметева посетить в июле село Высокое в Смоленской области, где завершаются восстановительные работы в бывшей родовой усадьбе его семьи.

    По словам спикера, нынешний глава старинного дворянского рода принял решение вернуться на родину, как ему завещал отец.

    Шереметев родился в Марокко в 1931 году из-за вынужденной эмиграции семьи после революции, а в 2006 году получил гражданство России. На протяжении жизни Шереметев активно занимался продвижением русского языка и культуры, а также восстановлением православных храмов во Франции. По рассказу графа, его сестра сейчас пишет книгу о вкладе семьи Шереметевых в историю России.

    Спикер Госдумы подробно рассказал Шереметеву о восстановлении усадьбы в селе Высокое, где теперь располагаются колледж и музейный комплекс. Он добавил, что «среди многовековых деревьев воссозданы не только два десятка зданий усадебного ансамбля, включая храм Тихвинской иконы Божией Матери, но и парк с водоемами», назвав это место уникальным.

    Петр Шереметев известен как общественный деятель и меценат, архитектор и музыкант. С 1975 года он занимает пост почетного вице-президента Франко-российского общества дружбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России во Франции в июле 2025 года направило в Москву обращение графа Петра Шереметева с просьбой помочь ему вернуться на родину и перевезти коллекцию. 7 марта экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что граф Шереметев переехал в Россию.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит?

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации