Делегация российских парламентариев вернулась в Москву из США

Tекст: Катерина Туманова

Российская парламентская делегация прибыла в Москву, в аэропорт Внуково, где приземлился борт специального летного отряда «Россия», передает ТАСС.

Возвращение парламентариев происходило из Вашингтона, при этом самолет совершил две промежуточные посадки – в Нью-Йорке и Касабланке.

Делегация из пяти депутатов находилась в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны, представляющей Флориду от Республиканской партии.

В ходе визита российские депутаты встретились с американскими законодателями обеих партий, провели закрытые переговоры с представителями администрации США и академических кругов.

Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву. Песков заявил, что президент России Владимир Путин получит отчет о визите российских депутатов в США.