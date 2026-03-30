  Российские штурмовики подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    30 марта 2026, 00:40 • Новости дня

    Мэр Таганрога сообщила о восьми пострадавших при массированной атаке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Таганрог подвергся массированной воздушной атаке, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова, уточнив, что восемь человек обратились за медпомощью, а один, как ранее писал губернатор региона Юрий Слюсарь, погиб.

    «Главная трагедия этой ночи – гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью», – написал она.

    По ее словам, силы ПВО отработали все цели, но на земле последствий атаки избежать не удалось.

    «Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», – сообщила она.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста». По его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек.

    Собеседник отметил, что Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    Со сцены к собравшимся обратились местные депутаты, священники, а также выступили творческие коллективы. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – добавил Тертерян.

    Многочисленность акции показала, что «невозможно по-настоящему навредить церкви», резюмировал священнослужитель.

    В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.

    Неделю назад аналогичная акция состоялась в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между властями Армении и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    в то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    29 марта 2026, 06:49 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала дрон-атаки на Ленинградскую области в ночь на воскресенье сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения, при этом данных о пострадавших не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», – написал он.

    Часом ранее губернатор сообщал, что в порту Усть-Луга есть повреждения. Данных о  пострадавших нет.

    Ранее утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА. Пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию в ночь на воскресенье.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 07:42 • Новости дня
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках, сообщили представители российских силовых структур.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что российские войска значительно приблизились к каналу, сократив дистанцию до нескольких километров.

    Канал обеспечивает водой регион Донбасса, что придает особое значение контролю над этим объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца. Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса, а до этого он заявлял о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.


    29 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    В Ливии призвали расследовать атаку на газовоз «Арктик Метагаз»
    @ Marina Militare/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Адель Абделькафи выступил за привлечение профильных международных органов к расследованию атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    «Этот вопрос требует внимания профильных международных органов или организаций, имеющих опыт в урегулировании подобных инцидентов, для предотвращения негативных последствий для ливийского побережья, территории Ливии и ее граждан», – сказал Абделькафи РИА «Новости».

    Он отметил, что важную роль в расследовании должны сыграть не только международные организации, но и прибрежные государства Средиземноморья. Внимание этих стран поможет защитить морскую среду и обеспечить безопасность региона.

    Напомним, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Президент Владимир Путин называл это нападение террористической атакой. Минтранс сообщал о госпитализации с ожогами двух членов экипажа газовоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК раскрыл детали атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземноморье. Патрушев заявил о том, что Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз».

    29 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Над регионами России за ночь сбито более 200 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Max-канале доложило о ликвидации над регионами России за ночь 203 дронов ВСУ.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. При этом в ночь на воскресенье пять беспилотников было уничтожено на подлете к Москве. В Ленобласти за ночь сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения.


    29 марта 2026, 05:20 • Новости дня
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    Три модели шкал для оценки поведения учеников прошли апробацию в российских школах, при этом критерии включали дисциплину, нормы общения и социальную активность, рассказала эксперт Минпросвещения и главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

    В эксперименте использовались двухуровневая шкала с вариантами «зачет» и «незачет», трехуровневая шкала с вариантами «образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение», а также пятиуровневая система, включающая оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно», рассказала она ТАСС.

    Модели включали комплекс критериев и показателей уровней проявления личностью просоциального поведения, на основе которых происходит оценивание поведения, пояснила Конева.

    Оценивание поведения проводилось среди учеников с первого по восьмой класс. Для всех использовался единый набор критериев, в который вошли такие показатели, как дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, а также уровень социальной активности и правомерности поведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз. Кравцов рассказал об обучении «служению» в школьной программе. Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе.

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (4)


    29 марта 2026, 07:13 • Новости дня
    Киберполиция напомнила, какие «арии» поют мошенники при телефонном звонке

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники придумывают все более изощренные способы, чтобы получить личные данные и доступ к средствам граждан, используя телефонные звонки и угрозы, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

    По данным, УМВД России по Брянской области, мошенники используют психологические приемы, многочасовые уговоры и даже грубое запугивание жертв. Они звонят от имени сотрудников поликлиник, социальных фондов, банков, правоохранительных органов или Госуслуг.

    «Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «на вас оформляется кредит», «планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации». Все эти «арии мошенников» – повод просто положить трубку и прекратить разговор!» – сказано в сообщении.

    Специалисты отметили, что необходимо отказаться от любых переводов средств на счета третьих лиц, так называемые «безопасные счета», которых не существует, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС.


    29 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    Психолог Ланберг назвала причину ранних когнитивных нарушений у взрослых

    Tекст: Катерина Туманова

    Появление забывчивости и рассеянности у взрослых связывают с влиянием информационного шума, гиподинамии и хронического стресса, рассказала медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

    Рост числа функциональных когнитивных нарушений, проявляющихся в виде забывчивости и рассеянности, зафиксирован у людей трудоспособного возраста за последние 15-20 лет, передает РИА «Новости». При этом число подобных случаев увеличилось на 20% среди россиян в возрасте от 30 до 50 лет.

    «Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и нашей психике сложно ее усвоить, переработать и адаптировать», – рассказала психолог.

    Это, по ее словам, напрямую приводит к хроническому стрессу, который негативно сказывается на мозге.

    Еще одной важной причиной Ланберг назвала гиподинамию – малоподвижный образ жизни. Длительная работа за компьютером, редкая физическая активность и постоянное потребление информации ухудшают кровоснабжение мозга и не дают возможности снизить тревожность через движение. Она отметила, что к рискам приводит и генетическая предрасположенность.

    Эксперт подчеркнула, что полностью избежать влияния технического прогресса невозможно, однако важно не перегружать мозг избыточной информацией и поддерживать пластичность психики.

    При появлении признаков забывчивости Ланберг советует не паниковать, но обязательно обращаться к врачу-неврологу для диагностики, а при необходимости – к нейропсихологу или психотерапевту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительное увлечение наблюдением за птицами, как показало нейросканирование, перестраивает зоны внимания и памяти в мозге, оно может ослабить возрастное снижение когнитивных способностей. Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Двигательная активность  стимулирует выработку улучшающих работу мозга и сердца гормонов.


    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (3)

    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    29 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей

    Tекст: Катерина Туманова

    Объём осадков в некоторых районах превышает 50 мм, что соответствует антирекордам за многие последние годы, сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, глава Дагестана Сергей Меликов.

    «Дагестан столкнулся с обильными осадками и серьёзными порывами ветра. Ситуация усугубляется тем, что в ряде горных районов сохраняются снежные метели», – сообщил он в ролике.

    Меликов также отметил, что во избежание чрезвычайных ситуаций были вынужденно отключены некоторые объекты энергосистемы, которые оказались подтопленными.

    Напомним, 28 марта Меликов заявил, что наиболее тревожная ситуация, складывается в Махачкале и Каспийске, где из-за непогоды произошли массовые подтопления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за последствий наводнения.

    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    29 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    От детонации дрона пострадал житель села Красный Октябрь Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Мужчине с осколочным ранением голени оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Лечение продолжит в амбулаторных условиях», – написал он в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область 27 марта пострадали три человека. Белгородской и Курской областям выделены средства на поддержку жителей. При атаке дрона на авто в белгородском Грайвороне в субботу погиб мужчина.


