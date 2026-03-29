Более 200 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО над регионами России за ночь
Минобороны Max-канале доложило о ликвидации над регионами России за ночь 203 дронов ВСУ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. При этом в ночь на воскресенье пять беспилотников было уничтожено на подлете к Москве. В Ленобласти за ночь сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения.