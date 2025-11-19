  • Новость часаПутин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    Как Россия теряет зависимость от мировых цен на нефть
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    20 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    47 комментариев
    19 ноября 2025, 21:36 • Новости дня

    Россия не получила ответ от США на предложение восстановить прямое авиасообщение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва выступила с инициативой восстановления прямых авиарейсов между Россией и США, но официальной реакции от американских властей пока нет, заявили в МИД РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на медиафоруме международного Клуба народного единства на площадке ТАСС, что Россия направила США предложение о возобновлении прямого авиасообщения.

    Захарова отметила, что никакого ответа нет до сих пор. Вопрос о возобновлении авиарейсов в первую очередь зависит от решения властей США, подчеркнула дипломат. Остается неизвестно, когда и даст ли Вашингтон официальный ответ, однако Россия готова к диалогу по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что США отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

    Первый заместитель главы российского МИД Сергей Рябков 1 октября сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США этот вопрос.

    Россия ранее передала американской стороне документы с соответствующими предложениями.

    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    Комментарии (9)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (14)
    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (21)
    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением военного положения.

    Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы. Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

    Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

    Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Названа цель визита военной делегации США в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов США, полковника Дэвида Батлера сообщает, что военная делегация США во главе с Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По информации Reuters, команда прибыла в украинскую столицу утром для установления фактов и обсуждения с украинскими официальными лицами путей завершения вооруженного конфликта.

    Газета Politico сообщила, что в состав американской делегации вошел и начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж. Он также отправился в Киев для переговоров по соглашению, предполагающему передачу Вашингтону технологий по производству беспилотников.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контакты с Дрисколлом после его визита в Киев.

    Также Песков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о новых вариантах урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Москвичку оштрафовали за избиение пассажирки в вагоне метро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительнице Москвы назначили административное наказание в виде штрафа после нападения на другую пассажирку в московском метро, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Конфликт между двумя женщинами произошел 9 ноября в вагоне электропоезда на станции метро «Волгоградский проспект», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одна из пассажирок схватила оппонентку за волосы и несколько раз ударила ее головой о металлический поручень, после чего покинула место происшествия.

    Пострадавшая вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Полицейские установили личность нарушительницы и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Ею оказалась 60-летняя женщина, проживающая в Москве.

    В отношении задержанной составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», ей назначили штраф.

    В сентябре трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.

    Также на станции «ЦСКА» метро Москвы ночью задержали 39-летнего мужчину, который ударил ножом охранника.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Песков заявил о возможном приезде Уиткоффа в Россию в любой момент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сможет посетить Россию в любой момент, однако пока контактов нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Россию в любой момент, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, российская сторона будет рада визиту Уиткоффа в любое удобное для него время. В ответ на вопрос о возможности визита до конца года представитель Кремля отметил, что такой вариант возможен, и подчеркнул готовность Москвы принять высокопоставленного американского гостя.

    Однако контакты с Уиткоффом на данный момент не ведутся. «Пока нет», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, поддерживается ли сейчас связь с представителем администрации США.

    Напомним, Уиткофф отложил поездку в Турцию, в ходе которой должна была пройти встреча с Владимиром Зеленским. Российские представители не примут участия в переговорах в Турции 19 ноября.

    Стивен Уиткофф заявил, что конфликт на Украине сложно разрешить из-за недоверия, однако отмечается определенный прогресс в урегулировании.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Шеремет назвал «припарками для мертвого» новую партию военной помощи Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одобрение проекта выделения Украине военной помощи на 105 млн долларов бесполезно, как «припарки для мертвого», заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

    Член комитета по безопасности и противодействию коррупции считает, что власти США сознательно игнорируют мнение собственных граждан и вопросы безопасности, действуя по принципу «горит сарай, гори и хата», передает ТАСС.

    По мнению депутата, Белый дом ошибочно уверен, что конфликты не коснутся территории Америки, сравнив ее с «бочкой без крышки с сухим порохом». Шеремет подчеркнул, что американское руководство прекрасно понимает, что новые поставки летального оружия и миллионы долларов не способны изменить ситуацию: «Они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны», – отметил депутат.

    Также Михаил Шеремет заявил, что подобные шаги лишь затягивают конфликт и мешают урегулированию ситуации. В его оценке, такие действия Запада препятствуют установлению мира на Украине.

    Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot общей стоимостью до 105 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 ЗРК Patriot.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль опроверг планы контактов с министром армии США Дрисколлом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не планирует никакие встречи с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что у российской стороны нет планов на проведение контактов с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, передает ТАСС.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами.

    Axios сообщил, что якобы американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков опроверг новости о новациях в украинском урегулировании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о новых вариантах украинского урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Переговоры между Россией и США по возможным новациям в украинском урегулировании не ведутся, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге слухи западных СМИ, подчеркнув, что власти России не обсуждают с американской стороной изменений по сравнению с прежними договоренностями, достигнутыми в Анкоридже.

    Пескова попросили прокомментировать статью портала Axios, где говорилось о якобы существующих секретных консультациях России и США по новому плану по Украине. В ответ он отметил: «Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить».

    По словам Пескова, после обсуждений вопроса украинского урегулирования президентами Путиным и Трампом в Анкоридже никакие дополнительные новации не прорабатывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не планирует никаких встреч с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев.

    Ранее Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 16:30 • Новости дня
    Дарчиев: Москва спокойно восприняла заявления США о ядерных испытаниях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Дарчиев отметил, что в самих Соединенных Штатах возможное возвращение к испытаниям ядерного оружия вызывает критику не только среди политических оппонентов президента Дональда Трампа, но и среди экспертов, передает ТАСС.

    «Заявления же о том, что Россия и Китай якобы испытывают ядерное оружие, а потому Америка обязана не отставать, носят голословный характер», – сказал дипломат.

    По словам Дарчиева, такие заявления нынешней американской администрации продиктованы желанием обеспечить военное превосходство Соединенных Штатов. Посол подчеркнул, что в Москве эти решения воспринимают спокойно благодаря успехам в создании современных вооружений.

    Дарчиев особо отметил, что благодаря прорывным образцам новейшего вооружения, которые были созданы в последние годы, Россия надежно обеспечивает свою безопасность и национальные интересы.

    Ранее американский лидер подтвердил намерение США провести ядерные испытания.

    Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.

    Комментарии (0)
    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

