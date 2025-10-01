США приняли на рассмотрение предложения России по возобновлению авиарейсов

Рябков: Россия настойчиво поднимает вопрос возобновления авиасообщения с США

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, это один из ключевых вопросов, находящихся в повестке межконсультационного взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

«Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период», – заявил Рябков. Он также отметил, что «именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне».

Кроме того, Рябков сообщил, что третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно пройдет до конца осени.

В феврале МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

В сентябре Рябков сообщал, что Россия продолжает работу по восстановлению прямого авиасообщения с США, однако на данный момент соответствующего отклика от американских властей не поступало.