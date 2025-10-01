Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
США приняли на рассмотрение предложения России по возобновлению авиарейсов
Рябков: Россия настойчиво поднимает вопрос возобновления авиасообщения с США
Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
По его словам, это один из ключевых вопросов, находящихся в повестке межконсультационного взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.
«Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период», – заявил Рябков. Он также отметил, что «именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне».
Кроме того, Рябков сообщил, что третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно пройдет до конца осени.
В феврале МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.
В сентябре Рябков сообщал, что Россия продолжает работу по восстановлению прямого авиасообщения с США, однако на данный момент соответствующего отклика от американских властей не поступало.