Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения

Россия продолжает работу по восстановлению прямого авиасообщения с США, однако на данный момент соответствующего отклика от американских властей не поступало, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российские власти добиваются возобновления прямых авиарейсов между Россией и США, однако американская сторона пока не откликнулась, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва сосредоточена на данной задаче в двусторонних контактах с Вашингтоном, передает ТАСС.
«Мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры», – заявил Рябков.
Он выразил надежду, что в ходе будущих двусторонних консультаций в США проявят более конструктивный подход и вопрос будет сдвинут с мертвой точки.
Ранее, 27 февраля и 10 апреля, в Стамбуле прошли переговоры по нормализации работы посольств России и США, а также обсуждению путей преодоления разногласий в отношениях двух стран. Российскую делегацию на обеих встречах возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Рябков заявлял, что Москва и Вашингтон планируют провести новую встречу по вопросам, вызывающим напряженность в отношениях, до конца осени.
Посольство США подтвердило готовность к переговорам по вопросам работы американских дипломатов в Москве.
Мария Захарова заявила, что российское предложение к США о возобновлении прямого авиасообщения обусловлено прагматизмом и спросом среди граждан.