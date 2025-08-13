Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве
Дипломаты США готовы возобновить переговоры с Россией о работе посольства
Американские дипломаты в Москве подчеркнули конструктивность диалога с Россией по восстановлению нормальной работы посольств и выразили готовность к новым консультациям.
Посольство США в Москве заявило о готовности Вашингтона к новому раунду консультаций с Россией по вопросам устранения раздражительных факторов в двусторонних отношениях, передает ТАСС.
Американские дипломаты подчеркнули, что нынешний формат переговоров сфокусирован не на глобальном улучшении отношений, а на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне.
«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время», – заявил представитель американского посольства.
По словам дипломатов, США считают этот канал диалога конструктивной площадкой для постоянных переговоров о стабилизации работы дипмиссий.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва и Вашингтон согласуют сроки третьего раунда консультаций по этим вопросам. Он уточнил, что нет задержек в продвижении двусторонней повестки – лишь техническая пауза.
Два предыдущих раунда консультаций прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля и были посвящены нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Российскую делегацию возглавлял посол Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Первая встреча длилась более шести часов, вторая – пять с половиной часов.
