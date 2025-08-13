Посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве

Дипломаты США готовы возобновить переговоры с Россией о работе посольства

Tекст: Денис Тельманов

Посольство США в Москве заявило о готовности Вашингтона к новому раунду консультаций с Россией по вопросам устранения раздражительных факторов в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

Американские дипломаты подчеркнули, что нынешний формат переговоров сфокусирован не на глобальном улучшении отношений, а на восстановлении функциональности дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне.

«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время», – заявил представитель американского посольства.

По словам дипломатов, США считают этот канал диалога конструктивной площадкой для постоянных переговоров о стабилизации работы дипмиссий.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва и Вашингтон согласуют сроки третьего раунда консультаций по этим вопросам. Он уточнил, что нет задержек в продвижении двусторонней повестки – лишь техническая пауза.

Два предыдущих раунда консультаций прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля и были посвящены нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Российскую делегацию возглавлял посол Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Первая встреча длилась более шести часов, вторая – пять с половиной часов.

