Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать со встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.