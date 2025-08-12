Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать со встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.
По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.
Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.
Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.