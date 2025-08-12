Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Anchorage Daily News привел список из нескольких объектов, где 15 августа может состояться саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В их числе оказался международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, а также база Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители этих объектов пока не прокомментировали информацию журналистам.

В департаменте транспорта и коммунальных объектов Аляски отметили, что аэропорт обслуживается властями штата и при необходимости готовы содействовать проведению встречи. «Если потребуется наше помещение для проведения этой встречи, мы будем рады сотрудничеству с командами, чтобы реализовать это», – заявила представитель Шэннон Маккарти.

В числе других возможных вариантов СМИ называют гостиницу Hotel Captain Cook, где ранее проходили переговоры лидеров Китая и США с представителями Аляски, а также курорт Girdwood’s Alyeska Resort, находящийся недалеко от Анкориджа. Представители обеих гостиниц заявили, что ничего не знают о планах проведения саммита, однако открыты для сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь Белого дома подтвердила проведение встречи лидеров России и США 15 августа в Анкоридже. Помощник президента России сообщил, что главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а следующую встречу планируется провести в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты обратились к Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий при обсуждении условий мирного договора. Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, назначенными на середину августа.

Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.