    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 23:46 • Новости дня

    СМИ США назвали несколько возможных мест встречи Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские СМИ указали сразу несколько потенциальных площадок для встречи президентов России и США, среди которых аэропорт, военная база и отели.

    Как сообщает ТАСС, Anchorage Daily News привел список из нескольких объектов, где 15 августа может состояться саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В их числе оказался международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, а также база Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители этих объектов пока не прокомментировали информацию журналистам.

    В департаменте транспорта и коммунальных объектов Аляски отметили, что аэропорт обслуживается властями штата и при необходимости готовы содействовать проведению встречи. «Если потребуется наше помещение для проведения этой встречи, мы будем рады сотрудничеству с командами, чтобы реализовать это», – заявила представитель Шэннон Маккарти.

    В числе других возможных вариантов СМИ называют гостиницу Hotel Captain Cook, где ранее проходили переговоры лидеров Китая и США с представителями Аляски, а также курорт Girdwood’s Alyeska Resort, находящийся недалеко от Анкориджа. Представители обеих гостиниц заявили, что ничего не знают о планах проведения саммита, однако открыты для сотрудничества.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома подтвердила проведение встречи лидеров России и США 15 августа в Анкоридже. Помощник президента России сообщил, что главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а следующую встречу планируется провести в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты обратились к Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий при обсуждении условий мирного договора. Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, назначенными на середину августа.

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на форуме «Машук» стартовала работа по созданию новых методических материалов для педагогов и наставников страны.

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ежегодного аграрного соревнования по пахоте и отметил важность развития сельского хозяйства и поддержки фермеров.

    IX Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» стартовал в музее-заповеднике, а президент России Владимир Путин направил приветствие его участникам.

    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    12 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    Эксперт связал выбор Аляски с интересом Трампа к Арктике

    Эксперт Фадеев назвал Арктику ключевой темой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Проведение переговоров между Путиным и Трампом на Аляске отражает стратегические интересы США к освоению Арктики и использованию российского опыта в регионе.

    Выбор Аляски для саммита президентов России и США демонстрирует интерес Дональда Трампа к освоению арктических территорий, заявил профессор Алексей Фадеев из Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета, передает ТАСС.

    По его мнению, этот выбор может быть связан с планами США по приобретению Гренландии, идеей присоединения Канады и интересом к российскому опыту в логистике и инфраструктуре Арктики.

    Эксперт подчеркнул, что Арктика остается перспективной экономической зоной для международного сотрудничества, в том числе по освоению углеводородов и развитию логистических проектов.

    Он напомнил, что Россия и США уже имели опыт успешного взаимодействия в регионе – соглашения между «Роснефтью», ExxonMobil и General Electric в 2012 году привели к открытию месторождения «Победа» в Карском море, однако после 2014 года совместная работа была заморожена из-за политических разногласий.

    Фадеев также отметил, что у стран есть потенциал для совместного развития Северного морского пути, возвращения к идее Северного воздушного моста и сотрудничества в области биоресурсов, аквакультур и экологии.

    «Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика – именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что обе державы несут особую ответственность за охрану арктической экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе почти 50 км из-за встречи президентов России и США. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров о результатах переговоров с Владимиром Путиным. Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске будет предварительной.

    12 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

    МИД: Лавров и Рубио обсудили подготовку саммита Путина и Трампа

    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Телефонный разговор прошел 12 августа, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе обсуждения стороны рассмотрели отдельные аспекты организации предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Как подчеркнули на Смоленской площади, «с обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия».

    Ранее Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной.

    Издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    12 августа 2025, 03:41 • Новости дня
    Шеф Пентагона допустил присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Министр обороны США не исключил свое участие в саммите на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его участие в переговорах между президентами России и США возможно, но решение еще не принято.

    Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего присутствия на встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Хегсету задали вопрос, собирается ли он участвовать в переговорах лидеров двух стран. Он ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть».

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах Путина и Трампа встретиться на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть трехсторонний формат с участием Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув приоритет подготовки двустороннего саммита.

    Президент России также упомянул возможность переговоров с Владимиром Зеленским, но отметил, что для их проведения пока не созданы необходимые условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Алексей Фадеев заявил о стратегическом интересе Дональда Трампа к освоению арктических территорий, что отражается в выборе Аляски для проведения саммита президентов России и США.

    Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах переговоров с Владимиром Путиным.

    12 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Бывший вице-губернатор Аляски оценил отношения народов России и США

    Бывший вице-губернатор Аляски Леман: Народы России и США симпатизируют друг другу

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи президентов России и США бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами.

    Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман выразил мнение о необходимости признания взаимной симпатии между русскими и американцами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, корни народов тесно связаны, и взаимообмен между ними всегда был хорошим.

    Леман вспомнил о визите во Владивосток в 2000-е годы, когда незнакомый прохожий обнял его на улице и отметил, что русские всегда испытывали любовь к американцам. Экс-вице-губернатор также сообщил, что на Аляске проживает немало русских, многие из которых являются его друзьями, и это вызывает у него радость.

    По словам Лемана, представители двух стран зачастую создают семьи, а любовь помогает преодолевать любые преграды между народами.

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    В Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки из России.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию
    АдГ стала самой популярной партией Германии
    Азербайджан проигнорировал заседание Совета МВД СНГ в Петербурге
    Россия бесплатно отправила в Киргизию более 1 тыс. тонн муки
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

