TWZ: США были готовы уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные были готовы уничтожить три военных аэродрома в Венесуэле в случае попытки венесуэльских ВВС отправить истребители навстречу силам США, направленным на захват Николаса Мадуро в начале января, сообщает TWZ.

Как отмечается в опубликованной на этой неделе записке Минюста США, среди угроз также рассматривались до 75 позиций средств ПВО на пути к основной цели операции.

Документ, подготовленный помощником генерального прокурора Т. Эллиотом Гайзером, датирован 23 декабря 2025 года и касается правовых основ миссии, получившей название Operation Absolute Resolve. В нем подчеркивается: «Военное ведомство определило три аэродрома, которые могут быть уничтожены, если там начнется подготовка истребителей к вылету для перехвата штурмовой группы. В иных случаях удары по ним не предполагаются, так как эти объекты имеют двойное назначение – военное и гражданское».

В записке отмечается, что основной целью операции был Мадуро, которого планировалось захватить, тогда как его жена, «известная как более агрессивная и боевитая», могла находиться рядом, но не была объектом захвата. По оценкам американской разведки, несмотря на публичные заявления, у Мадуро не было достаточных ресурсов для серьезного вооруженного сопротивления, однако отмечалось, что гарнизон Форт Тиуна «в любом случае будет сражаться до конца».

Для атаки была собрана группа из примерно 200 бойцов спецназа под руководством подразделений Delta Force, которые были доставлены к Фуэрте Тиуна на вертолетах MH-60 Black Hawk и MH-47 Chinook авиации Night Stalkers. Всего в операции участвовало около 150 летательных аппаратов, в том числе истребители F-22, F-35, F/A-18E/F, бомбардировщики B-1, самолеты радиоэлектронной борьбы и беспилотники RQ-170. К операции были привлечены военные корабли США, включая десантный корабль USS Iwo Jima и авианосец USS Gerald R. Ford.

Согласно постоперационным данным, силы США применили управляемые ракеты AGM-88 и бомбы JSOW против зенитных комплексов «Бук-М2Э» и других средств ПВО Венесуэлы, однако системы ПВО страны сыграли минимальную роль в отражении нападения. Ожидаемая длительность операции составляла считанные часы, а время атаки было выбрано с учетом массового отпуска венесуэльских военных после новогодних праздников.

В записке также говорится, что перед началом боевых действий предусматривались «некинетические» меры, включая кибератаки и выведение из строя электроснабжения на объекте. Итоговая операция прошла успешно: были ликвидированы от 75 до 100 человек, преимущественно охранники Мадуро, Куба признала гибель 32 своих военных. Семь американских военнослужащих получили ранения, включая пилота серьезно поврежденного вертолета MH-47, который, несмотря на повреждения, смог вернуться на базу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки США менять власть в других странах почти всегда заканчиваются негативно.

Вэнс в конгрессе отклонил инициативу о запрете американских военных операций против Венесуэлы.

Венесуэла после атаки США впервые за долгое время освободила троих граждан Америки.