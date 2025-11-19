Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.