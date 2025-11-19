  • Новость часаСША отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    11818 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    12 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (14)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 03:24 • Новости дня
    Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
    Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принятая СБ ООН американская резолюция по сектору Газа не подтверждает фундаментальные решения и принципы, но Россия отказалась вносить свой проект резолюции, поскольку приняла к сведению позицию Рамаллы и арабо-мусульманских государств, заявил постпред России Василий Небензя.

    Небензя пояснил, что Москва приняла к сведению мнение Рамаллы и ряда арабо-мусульманских стран, поддержавших американскую инициативу ради предотвращения новой эскалации в анклаве, передает РИА «Новости»

    «В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

    Он отметил, что принятая по инициативе Вашингтона резолюция не соответствует фундаментальным международно-правовым решениям и принципу двух государств для израильтян и палестинцев.

    Небензя выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории» и «приговором к двухгосударственному решению».

    «Не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон есть еще такое понятие как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», – сказал Небензя.

    Небензя указал на отсутствие в документе США ясности относительно сроков передачи контроля над Газой Палестинской национальной администрации и отметил риски, связанные с предполагаемой миссией по контролю за режимом прекращения огня, из-за которой миссия может стать стороной конфликта.

    Он добавил, что практическая реализация плана США теперь полностью лежит на его авторах и поддержавших странах, прежде всего из числа арабо-мусульманских.

    «Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе. За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай. Ранее сообщалось, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 07:04 • Новости дня
    Пушков: Обаму могут посадить в тюрьму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму могут заключить под стражу по делу об измене и попытке государственного переворота, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    На фоне заявлений экс-главы нацразведки США Тулси Габбард о наличии доказательств причастности Обамы к государственной измене, достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента, заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков обратил внимание на слова Габбард о передаче в министерство юстиции США материалов, подтверждающих, что Обама готовил государственный переворот и фальсифицировал доклад разведки. По его мнению, подобные действия делают вероятность тюремного срока для Обамы реальной.

    Он добавил, что после оглашения столь детальных обвинений, экс-президент США «реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

    Также российский сенатор назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом».

    По мнению Габбард, администрация Обамы злоупотребляла разведданными и применяла правоохранительные органы в качестве оружия, чтобы лишить легитимности президента Дональда Трампа.

    Габбард разоблачала ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон сообщил о планах США обогнать Китай по производству дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство Сухопутных войск США планирует быстро нарастить выпуск дронов и сделать упор на сотрудничество с частным сектором.

    США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников, заявил в эфире телеканала CBS глава Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, передает ТАСС.

    По его словам, Китай производит в год 12-14 беспилотников. При этом Дрисколл выразил надежду на помощь американского частного сектора.

    По его мнению, Пентагон намерен не только развивать собственные мощности, но и активно привлекать частные компании для быстрого наращивания серийного производства компонентов и самих дронов.

    Ранее Дрисколл отметил, что США в прошлом допускали ошибку, полностью полагаясь на частный сектор и предприятия ВПК, теперь же этот подход изменится в пользу смешанной модели.

    В начале июня Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Федеральное авиационное управление ускорить внедрение американских технологий для увеличения производства беспилотников.

    В июле глава Пентагона Пит Хегсет поручил ускорить развертывание высокотехнологичных БПЛА, чтобы усилить конкурентоспособность США в сфере вооружений и опередить Россию и Китай. Сообщается, что военное ведомство США изучает опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина рискует столкнуться с проблемами при поставке своих БПЛА в США из-за наличия китайских компонентов. Армия США планирует закупить в течение двух-трех лет не менее 1 млн беспилотников. Евросоюз оказался зависим от поставок редкоземельных металлов из Китая для своей оборонной промышленности.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков рассказал о возможной реакции Москвы на санкции США против ее партнеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва крайне негативно оценила бы принятие американского закона о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Россия крайне негативно отнеслась бы к возможному принятию в США закона, предусматривающего санкции против партнеров страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Инициатива обсуждается в Конгрессе, и эта тема, по словам Пескова, уже стала предметом вопросов даже к американскому президенту.

    Песков подчеркнул, что Дональду Трампу задали вопрос, поддерживает ли он подобный законопроект, и тот ответил утвердительно. Пресс-секретарь добавил, что России предстоит следить за развитием ситуации, а также внимательно изучать детали возможного документа.

    Он подтвердил, что к подобным шагам Москва относится крайне негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поддержал инициативу о введении санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Он отметил возможность включения Ирана в санкционный список.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 16:52 • Новости дня
    «Почта России» возобновила отправку подарков и документов в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После почти трех месяцев ограничений для российских пользователей вновь стала доступна частичная пересылка документов, подарков и коммерческих образцов в США, сообщила пресс-служба «Почты России».

    Прием почтовых отправлений возобновлен по категориям «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец», в то время как полноценный товарный обмен пока не восстановился, передает ТАСС.

    В рамках новых ограничений в Соединенные Штаты можно отправить подарки и образцы, стоимость которых не превышает 100 долларов, а также документы без вложенных товаров. Представители компании рекомендуют использовать эту возможность до 8 декабря, чтобы успеть поздравить знакомых и родных к новогодним праздникам.

    Дополнительно поясняется, что «Почта России» продолжает работать над возвращением прежнего масштаба почтового обмена с США для коммерческих отправлений, ведутся соответствующие переговоры.

    Напомним, Россия передала США документы с предложениями о возобновлении прямого авиасообщения.

    Россия ставит вопрос о восстановлении авиасообщения на постоянной основе, а также продолжает работу по восстановлению авиасообщения, однако ответа от США пока нет.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Крупные проекты с «Лукойлом» в Казахстане исключили из санкций США

    Крупные проекты «Лукойла» в Казахстане получили исключение из санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана, такие как КПО и «Тенгизшевройл», с участием российской компании «Лукойл» получили исключение из санкций, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Крупные казахстанские проекты, в которых участвует компания «Лукойл», получили исключение из-под санкций США, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что теперь их работе ничего не угрожает, и подчеркнул, что необходимые решения уже приняты.

    По его словам, из санкций США исключены проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»), «Тенгизшевройл», трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)».

    Он добавил, что операционная деятельность крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.

    Ранее министерство финансов США предоставило временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», а также разрешило проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.

    Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

    Компания «Лукойл» подала ходатайство о продлении срока разрешенных транзакций в министерство финансов США.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 01:15 • Новости дня
    Совбез ООН принял резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе, сообщают информационные агентства.

    За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает формирование временного органа управления в секторе Газа – так называемого «совета мира» – а также введение международных стабилизационных сил с мандатом на двухлетний срок.

    В тексте указывается, что возможность создания палестинского государства может рассматриваться после реформирования Палестинской администрации и начала процесса восстановления Газы. Двугосударственная формула урегулирования палестино-израильского конфликта в документе не упоминается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    План Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключается прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления сектором. ХАМАС заявило, что американский проект резолюции не обеспечит стабилизацию ситуации и требует поиска других вариантов.

    Израильские власти исключили возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Россией и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев американскому порталу Axios.

    По его словам, возможность очередного обмена заключенными между Россией и США обсуждалась на встречах в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что посетил США с 24 по 26 октября и провел ряд встреч с представителями американских властей и членами команды бывшего президента Дональда Трампа.

    «Я встретился с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа для обсуждения ряда вопросов гуманитарного характера, таких как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона», – заявил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые обмены заключенными между Россией и США возможны.

    Дмитриев отметил, что у обеих стран сохраняется интерес к таким сделкам. Он также обратил внимание, что предыдущие обмены прошли успешно. Дмитриев допустил, что будущие сделки могут быть более масштабными и охватить сразу несколько фигурантов.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Названа цель визита военной делегации США в Киев

    Reuters: Военная делегация США обсудит в Киеве завершение конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов США, полковника Дэвида Батлера сообщает, что военная делегация США во главе с Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По информации Reuters, команда прибыла в украинскую столицу утром для установления фактов и обсуждения с украинскими официальными лицами путей завершения вооруженного конфликта.

    Газета Politico сообщила, что в состав американской делегации вошел и начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж. Он также отправился в Киев для переговоров по соглашению, предполагающему передачу Вашингтону технологий по производству беспилотников.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контакты с Дрисколлом после его визита в Киев.

    Также Песков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о новых вариантах урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль опроверг планы контактов с министром армии США Дрисколлом

    Песков: Россия не планирует переговоры с министром армии США Дрисколлом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не планирует никакие встречи с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что у российской стороны нет планов на проведение контактов с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, передает ТАСС.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами.

    Axios сообщил, что якобы американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Польше объявили в розыск четырех украинцев по делу о взрыве на ж/д
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    В аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации