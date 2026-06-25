Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.0 комментариев
Американская Anduril нацелилась на завод Nissan для военных дронов
Reuters: Anduril наладит производство военных БПЛА на японском заводе Nissan
Американская компания Anduril заинтересовалась заводом Nissan Oppama в Японии, где с 1961 года выпустили около 18 млн автомобилей и планировали закрытие в 2028 году.
Переговоры о покупке завода Oppama ведет американская оборонная компания Anduril, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Площадка принадлежит автопроизводителю Nissan и расположена недалеко от Токио. Цель возможной сделки – развернуть на японском предприятии производство военных беспилотников.
В материале подчеркивается, что завод Oppama стал символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автозаводов, построенных в стране после окончания Второй мировой войны. Предприятие открылось в 1961 году, на его конвейере выпустили около 18 млн автомобилей. Ранее Nissan объявил о планах закрыть завод в 2028 году.
«Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии», – говорится в сообщении. В Nissan отказались комментировать ход переговоров с Anduril и отметили, что решение о будущем владельце завода пока не принято.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания своих беспилотников и систем противодействия дронам.
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