Anduril и Meta заявили о создании устройств расширенной реальности для армии США

Техногиганты в США создали устройства расширенной реальности для армии

Tекст: Ирма Каплан

Техногиганты Anduril и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) работают над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, интегрируя ИИ Llama и платформу Lattice, пишет Defence News.

«Моя миссия давно заключается в том, чтобы превратить бойцов в техномантов, и продукты, которые мы создаем с Meta, делают именно это», – написал соучредитель Anduril Палмер Лаки в блоге.

Это партнерство вытекает из программы Soldier Borne Mission Command (SBMC) Next, ранее называвшейся Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Next.

IVAS был крупным военным контрактом с общим бюджетом в 22 млрд долларов, изначально предоставленным Microsoft в 2018 году для разработки очков дополненной реальности, подобных HoloLens, для солдат.

Но после бесконечных проблем армия лишила Microsoft управления программой в феврале 2025 года и передала ее Anduril, при этом Microsoft осталась поставщиком облачных услуг. Цель всего этого в том, чтобы иметь нескольких поставщиков очков дополненной реальности для солдат.

«Устройства будут основаны на технологиях исследовательского центра Meta AR/VR Reality Labs, они будут использовать модель искусственного интеллекта Llama от Meta и подключаться к программному обеспечению для управления и контроля Anduril, известному как Lattice. Идея в том, чтобы предоставить солдатам отображение разведданных о поле боя в режиме реального времени», – пояснили в материале.

Представитель Anduril рассказал TechCrunch, что семейство продуктов, которое создают Meta и Anduril, называется EagleEye, и планируется целой экосистемой устройств.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

Однако журнал Foreign Affairs отмечал, что Китай усилил позиции и обогнал США в ключевых сферах высоких технологий, включая искусственный интеллект, за счет масштабной поддержки государства.