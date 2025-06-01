  • Новость часаЧисло пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35
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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
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    Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    57 комментариев
    1 июня 2025, 04:28 • Новости дня

    Anduril и Meta заявили о создании устройств расширенной реальности для армии США

    Техногиганты в США создали устройства расширенной реальности для армии

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании Anduril и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) объявили работе над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, пишет Defence News.

    Техногиганты Anduril и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) работают над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, интегрируя ИИ Llama и платформу Lattice, пишет Defence News.

    «Моя миссия давно заключается в том, чтобы превратить бойцов в техномантов, и продукты, которые мы создаем с Meta, делают именно это», – написал соучредитель  Anduril Палмер Лаки в блоге.

    Это партнерство вытекает из программы Soldier Borne Mission Command (SBMC) Next, ранее называвшейся Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Next.

    IVAS был крупным военным контрактом с общим бюджетом в 22 млрд долларов, изначально предоставленным Microsoft в 2018 году для разработки очков дополненной реальности, подобных HoloLens, для солдат.

    Но после бесконечных проблем армия лишила Microsoft управления программой в феврале 2025 года и передала ее Anduril, при этом Microsoft осталась поставщиком облачных услуг. Цель всего этого в том, чтобы иметь нескольких поставщиков очков дополненной реальности для солдат.

    «Устройства будут основаны на технологиях исследовательского центра Meta AR/VR Reality Labs, они будут использовать модель искусственного интеллекта Llama от Meta и подключаться к программному обеспечению для управления и контроля Anduril, известному как Lattice. Идея в том, чтобы предоставить солдатам отображение разведданных о поле боя в режиме реального времени», – пояснили в материале.

    Представитель Anduril рассказал TechCrunch, что семейство продуктов, которое создают Meta и Anduril, называется EagleEye, и планируется целой экосистемой устройств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

    Однако журнал Foreign Affairs отмечал, что Китай усилил позиции и обогнал США в ключевых сферах высоких технологий, включая искусственный интеллект, за счет масштабной поддержки государства.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    31 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    @ Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В эфире загадочной военной радиостанции «Судного дня» (УВБ-76) появились новые кодовые слова, прозвучавшие спустя три дня после предыдущих сообщений.

    Радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», передала загадочные сигналы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным ресурса, 29 мая в 13.03 по московскому времени в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19.16 – «копна».

    УВБ-76 – это военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. В эфире она обычно транслирует однотипный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «жужжалка». Время от времени станция выходит из привычного режима и передает отдельные закодированные слова.

    Существует версия, что УВБ-76 создавалась как элемент системы «Мертвая рука», что породило вокруг нее множество мифов и теорий. Последний раз подобные сигналы в эфире фиксировали 26 мая – тогда прозвучали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22  мая радиостанция УВБ-76 передала загадочные слова «беззлобие» и «хрюкостяг». А в феврале станция активировалась 46 раз, что стало рекордом.

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    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комментируя выборы президента Международной федерации настольного тенниса, официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила дистанционное голосование и действия Петры Серлинг.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике итоги выборов главы Международной федерации настольного тенниса, пишет ТАСС.

    Она заявила, что голосование отличалось вопиющими нарушениями и станет примером позорной политизации спорта.

    Захарова отметила, что на выборах в Дохе победу одержал катарец Халил аль-Моханнади с 98 голосами, а шведка Петра Серлинг набрала 87 очков очно и еще 17 онлайн. При этом всего 16 делегаций зарегистрировались для дистанционного голосования, но в итоге дистанционно проголосовали 21 выборщик, что стало грубым нарушением.

    Захарова заявила: «Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации». Она также подчеркнула, что Серлинг, ранее выступавшая за санкции против российских спортсменов, проиграла выборы, но «накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента».

    Дипломат добавила, что нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и нелепыми инцидентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на десятый день Паралимпийских игр в Париже. Маляк Алиева получила бронзовую медаль в турнире по настольному теннису.

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    31 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Степашин спрогнозировал будущее Украины

    Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

    Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

    Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

    Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

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    31 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    @ Stefan Sauer/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.

    Как передает ТАСС, командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье сообщил о наличии угроз со стороны украинской диаспоры в Европе для добровольцев и их семей, участвующих в спецоперации на стороне России. Мюнье отметил, что особенно активны в этом вопросе представители ультраправых организаций и лица, связанные с криминалом, которых он назвал «ярыми патриотами». По его словам, именно эти люди активно выступают на Западе против России, однако сами не участвуют в боевых действиях.

    Также он добавил, что в украинской диаспоре есть и те, кто уехал от войны или не хочет принимать в ней участие на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Луганска Сергей переехал во Францию в десять лет и служил в Иностранном легионе. Он решил отправиться добровольцем в Донбасс. Доброволец из Сербии Братислав Живкович назвал специальную военную операцию неизбежным этапом мировой истории. Живкович выразил уверенность в победе России.

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    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

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    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

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    31 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    @ t.me/teatr_mgt

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, посвятившая сцене более 60 лет, ушла из жизни на 85-м году.

    Заслуженная артистка России и актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени церемонии будет объявлено дополнительно.

    В театре подчеркнули: «В нашей театральной семье большая потеря – вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова».

    Там напомнили, что Рудова посвятила сцене более 60 лет. С 1970 года она работала в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, затем в Камерном театре.

    После создания Московского Губернского театра она вошла в его труппу и продолжала играть на сцене вплоть до последних дней, выступая в трёх спектаклях. Среди последних ролей актрисы – Степанида Трофимовна в постановке по Островскому, Яичница в «Женитьбе. Почти по Гоголю» и гадалка в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты».

    В театре подчеркнули профессионализм, преданность и любовь Татьяны Рудовой к своему делу, а также её заботу о коллегах. С 1980 года она также была уполномоченной от Союза Театральных деятелей России.

    Татьяна Рудова родилась в 1941 году, окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1964 году. Она исполнила десятки ролей в классических произведениях, среди которых Марья Антоновна в «Ревизоре», Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах», Кабаниха в «Грозе» и Фёкла Ивановна в «Женитьбе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась 12 мая на 95-м году жизни.

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    31 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США

    Политолог Денисов оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без США

    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я бы не сильно рассчитывал на то, что американцы прекратят помогать Киеву, это не в их геополитических интересах, к тому же европейцы в состоянии частично компенсировать возможные потери Украины в случае заморозки помощи США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов. По данным зарубежной прессы, представители «коалиции желающих» в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США.

    «В рамках НАТО еще больше полугода назад были приняты все решения касательно поддержки Украины, в том числе Соединенными Штатами. Но возможна ситуация, при которой по некоторым направлениям произойдет урезание бюджетов, а в месте с ними и поддержки», – отметил Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако в настоящий момент нет оснований прогнозировать, что сокращение поддержки катастрофическим образом отразится на способности Украины продолжать конфликт: «Позиция Запада по Украине неоднозначная и зачастую двойственная. Поэтому следует ориентироваться на конкретные решения. Если бы США решили заморозить помощь Украине, то европейским партнерам Киева было бы достаточно сложно. Но вместе с тем их ресурсы позволяют подпитывать Украину, чтобы она более или менее эффективно продолжала сопротивление».

    Если США действительно полностью прекратят поддерживать Украину, «хотя такой сценарий не видится реалистичным», европейцы частично компенсируют возможные потери, считает эксперт.

    «Ресурсы у них для этого есть. Но мы видим метания со стороны американского президента и его администрации. Утром Дональд Трамп говорит по Украине одно, а вечером – полностью противоположное. Но я бы не сильно рассчитывал на то, что американцы полностью прекратят помощь Киеву. Это не в геополитических интересах США», – полагает Денисов.

    Что касается намерений стран Евросоюза усиливать экономическое давление на Россию, то эксперт отметил ограниченные возможности «коалиции желающих» по данному вопросу: «Не просто так было уже введено 17 пакетов санкций. Как мы знаем, сейчас разрабатывается 18-й пакет. Но в настоящий момент крайне ограничены инструменты для того, чтобы эти страны как-то оказывали дополнительное влияние на Российскую Федерацию», – добавил собеседник.

    Как пишет зарубежная пресса, на встрече западных представителей внешнеполитических ведомств в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера. Представители «коалиции желающих» выражали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Как отметил один из европейских дипломатов, в ходе встречи обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных. По данным газеты The Daily Telegraph, страны «коалиции желающих» уже разрабатывают меры поддержки Киева в случае отказа США поставлять украинцам вооружения.

    В частности, Британия и Франция смещают акценты с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

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    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

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    31 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16, используемого для обмена оперативными данными.

    Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

    Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

    По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.

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    31 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников
    Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять работников
    @ REUTERS/Nick Oxford

    Tекст: Антон Антонов

    Падение мировых цен на нефть вынудило американские нефтяные компании сокращать расходы, закрывая буровые установки и увольняя сотрудников, сообщает New York Times.

    Как пишет New York Times, два месяца цены на сырую нефть держались на уровне 60 долларов за баррель. «Компании закрывают буровые установки и увольняют работников, сокращая расходы. Теперь представляется весьма вероятным, что добыча нефти в США в этом году не будет расти», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Крупные компании, такие как Exxon Mobil и Chevron, продолжают придерживаться прежних планов по расходам, тогда как десятки небольших предприятий сокращают бюджеты на бурение скважин в среднем почти на 3,5%, согласно анализу BloombergNEF.

    Так, компания из Хьюстона заявила о сокращении буровых работ в бассейне Пермиан, крупнейшем нефтяном регионе США, при этом увеличив бурение в северо-восточных районах, где добывают природный газ с более стабильными ценами. Одна из ведущих компаний Permian, Diamondback Energy, снизила свой годовой прогноз по расходам на добычу нефти примерно на 10%.

    В компании пояснили, что американская нефтяная отрасль уже достигла исторического максимума добычи – свыше 13 млн баррелей в сутки. Представители Diamondback Energy сравнили ситуацию с замедлением движения на красный свет: «Мы убираем ногу с педали газа по мере приближения к красному свету».

    New York Times напоминает, что сокращение объемов добычи нефти противоречит предвыборным обещаниям новой администрации США: «Бури, детка, бури». Обычно рост бурения способствует снижению цен на нефть, а замедление работ, напротив, приводит к их росту. В последний день мая цены на нефть упали почти на 1%.

    Авторы статьи выделяют две основные причины снижения цен: это торговая политика США, которая может сдерживать рост мировой экономики, а также увеличение добычи странами ОПЕК+ на фоне уменьшения спроса на сырье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОПЕК+ сохранил действующие параметры соглашения по добыче нефти до конца 2026 года. Организация поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей на 2027 год. В апреле ОПЕК+ принял решение резко повысить добычу в мае. Позднее ОПЕК+ объявил о более высоком росте добычи не только в мае, но и в июне.

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    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


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    31 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    @ AAPIMAGE/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что якобы из-за действий Москвы некоторые граничащие с Россией страны готовы «рассмотреть варианты» ядерного распространения.

    Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

    «Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

    Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.

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