Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.4 комментария
СМИ: Китай обогнал США в инновациях и технологиях
Журнал Foreign Affairs отмечает, что Китай усилил позиции в ключевых сферах высоких технологий, включая искусственный интеллект, за счет масштабной поддержки государства.
Китай продолжает наращивать лидерство в сфере инноваций, опережая США в ряде ключевых технологических направлений, включая искусственный интеллект, передает ТАСС со ссылкой на материал журнала Foreign Affairs.
Издание отмечает, что КНР добивается успехов благодаря мощной государственной поддержке науки и целенаправленной политике по привлечению исследователей.
В то же время, по оценке Foreign Affairs, политика администрации Дональда Трампа препятствует развитию инноваций в США, что может поставить под угрозу экономическое и технологическое лидерство страны. По мнению авторов, сокращение затрат на научные исследования и разработки ограничивает способность США конкурировать с Китаем, а снижение числа иммигрирующих специалистов и отток иностранных студентов усугубляет кадровый дефицит.
В материале подчеркивается, что введение торговых пошлин Белым домом ведет к удорожанию продукции американских компаний и снижает инвестиционную привлекательность США. При этом Китай увеличил расходы на научные исследования и разработки в 20 раз с 2000 года и может превзойти США по этому показателю в 2025 году.
Foreign Affairs призывает американские власти пересмотреть подходы к иммиграционной политике, финансированию науки и международному сотрудничеству, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне усиления КНР.
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