Гренландия пригрозила обратиться к Китаю за инвестициями

Tекст: Мария Иванова

Гренландия готова обратиться к Китаю за инвестициями в горнодобывающий сектор, если США и Евросоюз откажутся от поддержки, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

Министр по делам бизнеса, торговли и минеральных ресурсов Наая Натаниэльсен заявила, что американским и европейским компаниям нужно поторопиться, иначе Гренландия будет вынуждена искать других партнеров, в том числе в Китае.

«Мы хотим развивать наш бизнес-сектор и диверсифицировать его, а для этого нужны иностранные инвестиции», – заявила Натаниэльсен. Она подчеркнула, что Гренландия предпочла бы сотрудничать с европейскими и американскими компаниями, но если они не проявят интерес, острову придется искать иные варианты.

Министр напомнила, что срок действия меморандума о взаимопонимании по разработке полезных ископаемых с США, подписанного еще при Дональде Трампе, скоро истекает. Натаниэльсен также отметила, что Гренландия не получила четкого ответа от США по вопросу возможного продления этого соглашения.

В публикации Financial Times отмечается, что жители Гренландии негативно реагируют на угрозы бывшего президента США Дональда Трампа взять остров под контроль. Ранее Трамп предлагал купить Гренландию и угрожал использовать военную силу или ввести торговые пошлины против Дании, если та не уступит остров США. Как и прежде, власти Дании и Гренландии отвергли подобные идеи.

Гренландия сохраняет статус автономии в составе Дании и с 1951 года находится под защитой Соединенных Штатов в рамках договора о безопасности. На острове действует американская военная база Питуффик, отвечающая за системы предупреждения о ракетном нападении и контроль арктического региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности силовых действий для установления контроля над Гренландией.

Американские власти обсуждают заключение с Гренландией соглашения о свободной ассоциации по типу COFA.

Между тем во время открытия чемпионата мира по хоккею в Дании болельщики выразили недовольство по отношению к сборной США.