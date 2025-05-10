Датские болельщики освистали гимн США на хоккейном чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зрители на трибунах в датском Хернинге освистали гимн США перед первым матчем американской команды на чемпионате мира по хоккею, передает РИА «Новости». Неодобрительный свист раздавался в момент исполнения гимна, а также когда по стадиону оглашали фамилии хоккеистов сборной США.

Американская команда стартовала на турнире с победы над сборной Дании со счетом 5:0. Нападающий сборной США Каттер Готье заявил после игры: «Я обратил на это внимание. Конечно, это не может нравиться. Честно говоря, это было действительно неуважительно. Но мы должны сосредоточиться на своих силах и сделать все возможное, чтобы победить».

Встреча проходила в рамках группы В, где сборные сражаются за выход в плей-офф. Датские болельщики активно выражали поддержку своей команде, освистывая соперников не только во время гимна, но и при объявлении их фамилий.

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