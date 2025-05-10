Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Reuters заявило об обсуждении в США договора с Гренландией об ассоциации
Американские власти обсуждают возможность заключения с Гренландией соглашения о свободной ассоциации (COFA), аналогичного уже действующим с некоторыми государствами, сообщило Reuters.
«Американские официальные лица обсуждают план по притяжению Гренландии в сферу влияния Америки с помощью такого соглашения, которое США использовали, чтобы поддерживать близкие связи с несколькими странами Тихоокеанского региона», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters..
Подобный формат сотрудничества уже реализован Соединенными Штатами с Маршалловыми островами, Палау и Федеративными Штатами Микронезии. В рамках этих соглашений США оказывают странам поддержку, а также используют их территории для военных целей и торговли. Идея предполагает предоставление широкого спектра услуг – от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии при определенных обстоятельствах. По оценке СМИ, покупка Гренландии у Дании может стоить США более 2,2 млрд долларов с ежегодными выплатами свыше 600 млн долларов. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам.