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В США назвали примерную стоимость Гренландии
Newsweek: Покупка Гренландии обойдется США более чем в 2,2 млрд долларов
Покупка Гренландии у Дании может стоить США более 2,2 млрд долларов с ежегодными выплатами свыше 600 млн долларов, сообщили СМИ.
Newsweek, опираясь на собственные расчеты, пишет, что покупка Гренландии у Дании может обойтись Соединенным Штатам в более чем 2,2 млрд долларов. Это число было получено путем сложения стоимости, предложенной Дании в 1946 году президентом Гарри Труманом, скорректированной на инфляцию, и предложения действующего президента Дональда Трампа о ежегодных выплатах королевству, передает РИА «Новости».
В издании также отмечается, что американские власти рассматривают возможность увеличения субсидий для Гренландии на сумму 600 млн долларов в год, которые сейчас выделяются Данией. Таким образом, с учетом этих факторов, нижний порог стоимости Гренландии был оценен в 1,6 млрд долларов, добавленных к 600 млн долларов ежегодных выплат.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.
До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу. На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.