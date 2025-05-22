  • Новость часаПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    88 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    22 мая 2025, 05:56 • Новости дня

    Пентагон обсудил с Маском применение ИИ в военной сфере

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях, сообщил помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл.

    Встреча прошла в Пентагоне и, как заявили в министерстве, не имеет отношения к деятельности Маска в ведомстве по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Парнелл заявил, что Пентагон собирается сотрудничать с компаниями, занимающимися разработкой систем искусственного интеллекта, чтобы обеспечить готовность армии противостоять современным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск отметил, что искусственный интеллект вскоре сможет превзойти людей и выразил надежду на его доброжелательность. Стартап xAI (занимается развитием искусственного интеллекта Grok) приобрел все акции платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Маск объявил о сокращении расходов на политическую деятельность. Он также почти перестал фигурировать в новостях и обсуждениях среди политиков.

    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard

    Ростех сообщил о преимуществах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М над Leopard

    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские серийные танки, по данным Ростеха, обладают лучшей защитой и приспособлены к современным боевым условиям благодаря доработкам.

    Как передает ТАСС, после изучения трофейного Leopard 2A6 специалисты Ростеха пришли к выводу, что российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М превосходят немецкие машины по адаптации к современным боевым действиям. В корпорации заявили: «На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК – от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений».

    По словам представителей Ростеха, российские танки неоднократно выдерживали многочисленные попадания, продолжая выполнять боевые задачи. В корпорации добавили, что западные танки Leopard 1, используемые ВСУ, значительно уступают по эффективности и считаются устаревшими.

    Российские войска регулярно уничтожают западные танки, в том числе различные модификации Leopard, в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. На прошлой неделе Минобороны России опубликовало видео, где операторы дронов Центра «Рубикон» подбили Leopard ВСУ под Степановкой на донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации немецких танков Leopard 2 на поле боя. Российские противотанковые ракетные комплексы позволяют эффективно поражать эти машины. Киев не может быстро освоить ремонт Leopard 2 без помощи западных специалистов.

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    21 мая 2025, 06:19 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный танк Т-90МС, созданный на основе опыта реальных боевых действий, готовят к презентации для зарубежных покупателей на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Концерн «Уралвагонзавод» готов предложить иностранным заказчикам модернизированный танк Т-90МС, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что обновленная версия бронемашины создана с учетом практического опыта, полученного на реальных боевых действиях. Впервые танк был представлен в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где вызвал значительный интерес зарубежных армий.

    Представители концерна подчеркнули, что Т-90МС считается одним из наиболее эффективных современных боевых танков. Кроме того, на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске компания презентует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину. Последняя совмещает функции сразу трех типов техники – ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. В концерне отметили высокий экспортный потенциал новых разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что российский танк Т-90 имеет превосходство над немецкими Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Уралвагонзавод подчеркнул мировую уникальность танка Т-90М.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    21 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    @ Мурад Оруджев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортная модель дрона-камикадзе «Ланцет-Э» была впервые публично представлена в рамках международного форума вооружений MILEX 2025 в белорусской столице.

    Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке MILEX 2025, сообщает ТАСС.

    Экспозиция включает также носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также образцы «Изделие 51-Э» и Z-16-Э.

    Мероприятие проходит в Минске с 21 по 24 мая. Организаторы представили широкий спектр вооружения и военной техники. Ранее «Ланцет», который активно используется в спецоперации на Украине, был впервые показан на зарубежной выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособоронэкспорте заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений. В 2024 году более 30 образцов российского оружия получили право на экспорт. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

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    21 мая 2025, 21:33 • Новости дня
    Вассерман: Искусственный интеллект заменит работающих по инструкциям женщин
    Вассерман: Искусственный интеллект заменит работающих по инструкциям женщин
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Женщины чаще выполняют работу умственную, нежели творческую. А поэтому велик риск, что их может заменить искусственный интеллект, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    Международная организация труда ООН в своем докладе заявила, что в развитых странах из-за искусственного интеллекта женщины имеют больше шансов потерять работу, нежели мужчины. Наибольшие риски – у работников административных и офисных специальностей, таких как секретари, поскольку именно эти задачи быстрее всего автоматизируются.

    «Прежде всего напомню, что искусственный интеллект пока не создан, и даже не очень понятно, как его создавать. Поскольку интеллект – это нечто, способное самостоятельно ставить себе задачи, самостоятельно оценивать результаты и самостоятельно по разнице между задуманным и полученным обучаться. Нынешние имитаторы интеллекта обучаются на материалах, классифицированных и оцениваемых людьми. И результаты их деятельности также оценивают люди», – говорит Вассерман.

    По словам собеседника, это значит, что то, что сегодня называют искусственным интеллектом, занимается умственным трудом, но не творческим. Таким образом ИИ действительно вытесняет людей умственного труда.

    «А такие задачи – умственные, – действительно чаще поручают женщинам, поскольку они намного аккуратней мужчин. И когда надо следовать какой-то инструкции, женщины делают это точнее мужчин. Именно в силу этого им и поручают больше работы, где надо только следовать инструкциям, не придумывая ничего самостоятельно. Но это не значит, что они не способны на творчество. Просто им такую работу поручают реже, поскольку для них есть много другой работы», – объясняет депутат.

    А сейчас, говорит он, различные имитаторы искусственного интеллекта как раз и обучают работе по инструкции. Поэтому женщинам в таких сферах придется переучиваться на профессии, требующие полной творческой самостоятельности. «При этом женщины, которых будут готовить к самостоятельной творческой деятельности смолоду, справятся с ней, наверное, не хуже мужчин», – говорит Вассерман.

    Ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи выразил мнение, что искусственный интеллект в ближайшие два-четыре года будет интегрирован в большинство сфер жизнедеятельности человека.

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    20 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    ООН: ИИ больше угрожает труду женщин, чем мужчин

    ООН заявила о большей уязвимости женских профессий из-за искусственного интеллекта

    ООН: ИИ больше угрожает труду женщин, чем мужчин
    @ DPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Традиционные женские профессии в развитых странах оказываются под большей угрозой трансформации из-за ИИ, чем мужские, отмечает Международная организация труда ООН.

    Работы, традиционно выполняемые женщинами, более уязвимы к влиянию искусственного интеллекта, чем мужские профессии, особенно в странах с высоким уровнем дохода, сообщает NBC News со ссылкой на доклад Международной организации труда ООН.

    Согласно данным исследования, 9,6% женских профессий подвергнутся существенным изменениям под влиянием ИИ, тогда как у мужчин аналогичный показатель составляет лишь 3,5%. Наибольшие риски – у работников административных и офисных специальностей, таких как секретари, поскольку именно эти задачи быстрее всего автоматизируются и меняются под воздействием новых технологий.

    Отмечается, что несмотря на внедрение ИИ, для многих задач по-прежнему потребуется участие человека, и речь чаще идет о трансформации ролей, а не их полном исчезновении. Изменения также затронут сферы медиа, разработки программного обеспечения и финансов, где генеративный ИИ быстро осваивает новые задачи.

    Эксперты поясняют: высокий уровень открытости профессии к ИИ не означает мгновенной полной автоматизации, а лишь рост доли задач, которые способны выполнять алгоритмы. Доклад призывает правительства, работодателей и профсоюзы совместно искать пути эффективного использования искусственного интеллекта для повышения производительности труда и качества рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые увольнения в Microsoft и заявления технологических гигантов о росте роли искусственного интеллекта усилили опасения за будущее профессий в сфере программирования.

    Между тем руководитель продукта ChatGPT Ник Терли заявил, что искусственный интеллект может только расширять человеческие возможности, но не способен заменить живое общение.

    Илон Маск отметил, что искусственный интеллект скоро сможет превзойти людей, однако выразил надежду на его доброжелательность.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    21 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе поздравления с Днем ТОФ Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота благодаря поступлению новых кораблей и авиационной техники.

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

    По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

    В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.

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    19 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    SCMP сообщила о скорых испытаниях китайского дрононосца Jiu Tian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    КНР собирается провести летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.

    Китай до конца июня планирует провести испытания нового беспилотного летательного аппарата Jiu Tian, сообщает Интерфакс со ссылкой на South China Morning Post. Беспилотник сможет нести и запускать до ста барражирующих боеприпасов либо малых беспилотников.

    Jiu Tian рассчитан на дальность полета до 7 тыс. км и высоту до 15 тыс. м, что позволяет ему находиться вне зоны действия большинства современных систем ПВО средней дальности. Размах крыла аппарата составляет 25 метров.

    Максимальная грузоподъемность Jiu Tian составляет шесть тонн, на борту он способен перевозить различные типы малых беспилотников, включая беспилотники-камикадзе. После первого испытательного полета в июне планируется провести еще несколько тестов, прежде чем аппарат поступит на вооружение армии Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от НАТО не вмешиваться и не вредить стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США начали формировать новые воинские подразделения для возможного конфликта с Китаем. Китай привел свои войска в повышенную боеготовность в районе Южно-Китайского моря.

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    20 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Корабли Северного флота провели учения по поиску субмарин

    Экипажи отработали атаку подлодки и стрельбу торпедой на учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Северный флот провел учения в Баренцевом море с участием корабельной поисково-ударной группы, в ходе которых были выполнены практические стрельбы по подводным целям.

    Учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота прошли в Баренцевом море, сообщает ТАСС.

    В маневрах приняли участие большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», которые отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также применение противолодочного вооружения. Район учений был заранее закрыт для гражданских судов и авиации.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что в ходе учений корабли действовали во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса. Экипажи выполнили торпедную стрельбу по условной подлодке, используя практический боезапас: обычную торпеду без боевой части. Помимо этого, моряки произвели пуски ракетно-бомбового вооружения по морским целям.

    «Также экипажи больших противолодочных кораблей выполнили задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами», – сообщили в пресс-службе флота. Все элементы боевой подготовки были выполнены согласно плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям в Балтийском море.

    Корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных учениях «Пассекс» с фрегатом тайских военных после визита в Таиланд. Корабль Балтийского флота во время учений у побережья Калининградской области применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    19 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, отличающийся успешным боевым опытом, будет представлен «Рособоронэкспортом» на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Компания «Рособоронэкспорт» покажет на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ».

    Помимо Су-57Э, «Рособоронэкспорт» представит посетителям выставки и потенциальным партнерам сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, которые будут задействованы в выступлениях пилотажной группы «Русские витязи». Также на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А (Э), предназначенный для перевозки до 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Этот самолет способен выполнять задачи по транспортировке личного состава и техники, десантированию, а также может быть оперативно переоборудован в противопожарный вариант или военный госпиталь.

    Кроме того, компания представит российские боевые вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш, которые уже подтвердили высокие летно-технические характеристики при эксплуатации, а сейчас особо востребованы в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт заявил о возможности запуска производства истребителей Су-57Э в Индии. Индия рассматривает вариант покупки Су-57 вместо американских F-35. Су-57 получает международное признание, начиная со стран Африки.

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    20 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    УВЗ решил показать новые разработки на MILEX 2025 в Минске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированный танк, огнеметную систему и инженерную машину производства «Уралвагонзавода» планируется представить на международной выставке вооружения MILEX 2025 в Белоруссии.

    Экспозиция УВЗ в составе стенда «Рособоронэкспорта» включит макеты танка Т-90МС, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) в масштабе один к десяти, сообщили в концерне, передает ТАСС.

    Гендиректор Александр Потапов подчеркнул важность крепких деловых связей с белорусской стороной и отметил, что благодаря общему инженерному наследию обе стороны эффективно сотрудничают по совместным проектам и модернизации техники.

    «Для нас особенно важно, что с белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Белоруссии», – заявил Потапов.

    В пресс-службе уточнили, что танк Т-90МС, аналогично серийному Т-90М, получил модульную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, включая беспилотники, а также оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы с дронами. Танк может комплектоваться дополнительной защитой для городских боев и комплексом активной защиты.

    Инженерная машина УБИМ, по словам представителей концерна, совмещает функции броневика для ремонта и эвакуации, средства разграждения и разминирования. Ее высокая защищенность и мобильность позволяют сопровождать войска в различных условиях.

    ТОС-1А «Солнцепек» также подверглась модернизации: на нее установили защиту от дронов и дополнительные экраны.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ являются лучшими серийными танками в мире.

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